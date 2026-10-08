Ente zeigt Gesicht: So kommt der neue Citroën 2CV

Besonders eindeutig sind die Scheinwerfer. Sie sitzen wieder hoch und beinahe freistehend auf den vorderen Kotflügeln und greifen mit ihrer rundlichen Form eines der charakteristischsten Merkmale des alten 2CV auf. Auch die tiefen Rillen in der Motorhaube erinnern bewusst an das historische Vorbild. Dazu kommen eine Öffnung zwischen Haube und Kotflügeln sowie große, schlicht wirkende Räder im Stahlfelgen-Look.