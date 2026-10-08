Ente zeigt Gesicht: So kommt der neue Citroën 2CV

Jetzt wird aus der Ankündigung langsam ein Auto: Citroën zeigt erstmals konkrete Details des neuen 2CV. Runde, hoch gesetzte Scheinwerfer, gerippte Motorhaube und schmale Räder erinnern tatsächlich an die alte Ente. Kommt hier der nächste Retro-Knaller aus Frankreich?
Eins nach dem anderen, zunächst kommt eine seriennahe Studie, erst 2028 soll daraus ein Elektroauto für weniger als 15.000 Euro entstehen. Die Erwartungen an die Optik sind hoch, nachdem mittlerweile vor allem mit Renault 5 und Twingo zwei blitzsaubere Retro-Franzosen die Straßen bereichern.
Citroën hatte eigentlich versprochen, beim neuen 2CV nicht einfach auf Nostalgie zu setzen. Nach den jüngsten Bildern darf man zumindest sagen: Ein bisschen Nostalgie wird es dann wohl doch.
Seit einigen Tagen lässt die französische Marke häppchenweise Bilder ihrer neuen Ente aus dem Sack. Inzwischen lässt sich ziemlich gut erkennen, wohin die Reise geht.
Besonders eindeutig sind die Scheinwerfer. Sie sitzen wieder hoch und beinahe freistehend auf den vorderen Kotflügeln und greifen mit ihrer rundlichen Form eines der charakteristischsten Merkmale des alten 2CV auf. Auch die tiefen Rillen in der Motorhaube erinnern bewusst an das historische Vorbild. Dazu kommen eine Öffnung zwischen Haube und Kotflügeln sowie große, schlicht wirkende Räder im Stahlfelgen-Look.
Aus der bisherigen Silhouette ist zudem längst klar: Der Neue bekommt wieder das typische hohe Dach und ein relativ steil abfallendes Heck. Also doch Retro.
Die fertige Ente kommt erst 2028
Was Citroën am 11. Oktober um 18 Uhr, unmittelbar vor dem Pariser Autosalon, enthüllt, ist allerdings noch nicht das endgültige Serienauto. Zunächst handelt es sich um ein Concept Car.
Ein typischer, völlig abgehobener Messetrailer soll es aber nicht werden. Citroën-Chef Xavier Chardon hat bereits erklärt, dass die Studie sehr nah am späteren Serienmodell liegen werde. Dieses soll 2028 auf den Markt kommen – ziemlich genau 80 Jahre nachdem der ursprüngliche 2CV 1948 ebenfalls in Paris vorgestellt wurde.
Citroën beschreibt das Auto offiziell mit den Begriffen Erschwinglichkeit, geringes Gewicht, Alltagstauglichkeit und Vielseitigkeit. Der Hersteller will damit ausdrücklich die ursprüngliche Idee des 2CV übertragen, nicht einfach dessen Form kopieren.
Im Lastenheft für die Ur-Ente stand: „Das Auto muss so gut gefedert sein, dass ein Bauer einen Korb voller roher Eier über einen frisch gepflügten, holprigen Acker transportieren kann, ohne dass auch nur ein einziges Ei zerbricht.“
Chardon nennt für das Serienauto ein Ziel von unter 15.000 Euro ohne staatliche Förderung. Gebaut werden soll es in Europa und auf einer neuen, speziell auf besonders günstige Elektroautos zugeschnittenen eCar-Plattform stehen.
Zum Vergleich: Der derzeit günstigste Dacia Spring kostet in Österreich laut Liste 17.990 Euro, Renault verlangt für den neuen elektrischen Twingo 19.990 Euro.
Der ursprüngliche 2CV wurde nicht zur Ikone, weil Citroën damals besonders viel Technik hineinpackte. Im Gegenteil. Er war billig, leicht, einfach zu reparieren und auf das reduziert, was seine Besitzer tatsächlich brauchten.
Chardon verfolgt beim Nachfolger ausdrücklich dieselbe Philosophie. Der neue 2CV soll nicht „over-engineered“ werden. Nicht maximale Leistung, riesige Batterie oder rekordverdächtige Displays stehen im Vordergrund, sondern ein bezahlbares Auto für den Alltag. Citroën spricht von einem „Volksauto fürs wirkliche Leben“. Was das heißt, werden wir hoffentlich bald erfahren.
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