Die ehemalige Porno-Darstellerin und Ex-Parlamentarierin in der italienischen Abgeordnetenkammer, Cicciolina, will zurück in die Politik. Die gebürtige Ungarin hat in einem Radiointerview angekündigt, dass sie an der Bürgermeisterwahl in Rom im kommenden Jahr teilnehmen will.
Einzelheiten ihres politischen Programms sollen bei einer Pressekonferenz in den kommenden Wochen vorgestellt werden. Die politische Ausrichtung ist jedoch bereits klar: „Es wird eine unabhängige Bürgerliste sein“, sagte die 75-Jährige, die seit 1972 in Italien lebt und mit bürgerlichem Namen Ilona Staller heißt. Besonders am Herzen liegt ihr der Schutz von Grünflächen und Bäumen. Ein weiteres zentrales Thema ist für sie die Sicherheit in der Hauptstadt. Diese sei aus ihrer Sicht unzureichend.
In sozialen Medien präsentiert sich die 75-Jährige noch immer gerne freizügig:
Cicciolina will „neue Energie in die Stadtpolitik einbringen“
Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten des Bürgermeisteramtes einer Stadt mit rund 3,5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern schrecken Cicciolina nach eigenen Angaben nicht ab. „Ich bin überzeugt, neue Energie in die Stadtpolitik einbringen zu können“, meinte sie. Auch die begrenzte Reichweite einer selbst organisierten Wahlkampagne bereite ihr keine Sorgen. Obwohl sie weiterhin bekannt sei, erhalte sie nach eigener Einschätzung bei der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt Rai zu wenig Aufmerksamkeit. Sie verstehe nicht, warum sie dort keinen Platz mehr bekomme.
Bereits 2011 hatte Cicciolina ihre Kandidatur für den Bürgermeisterposten der lombardischen Stadt Monza angekündigt und eine eigene Wahlliste mit dem Namen „Demokratie, Natur und Liebe“ vorgestellt. Bei ihren politischen Ambitionen war sie damals jedoch gescheitert.
Wahlkampf mit entblößten Brüsten
Cicciolina saß zwischen 1987 und 1992 als Abgeordnete der Radikalen Partei im römischen Parlament. In lebhafter Erinnerung blieb sie unter anderem, weil sie in dieser Zeit mehrmals öffentlich ihre Brüste entblößte.
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