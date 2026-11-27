Cicciolina will „neue Energie in die Stadtpolitik einbringen“

Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten des Bürgermeisteramtes einer Stadt mit rund 3,5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern schrecken Cicciolina nach eigenen Angaben nicht ab. „Ich bin überzeugt, neue Energie in die Stadtpolitik einbringen zu können“, meinte sie. Auch die begrenzte Reichweite einer selbst organisierten Wahlkampagne bereite ihr keine Sorgen. Obwohl sie weiterhin bekannt sei, erhalte sie nach eigener Einschätzung bei der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt Rai zu wenig Aufmerksamkeit. Sie verstehe nicht, warum sie dort keinen Platz mehr bekomme.