Straßensperren, Schneekettenpflicht und Feuerwehren im Dauereinsatz: Der erste kräftige Schneefall des Winters hat am Donnerstag im Burgenland für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Am Abend hat sich die Lage weitgehend entspannt. Doch auf Autofahrer wartet in der Nacht die nächste Gefahr.
Der erste kräftige Schneefall des Winters hat am Donnerstag im Burgenland für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Während die meisten Straßensperren mittlerweile wieder aufgehoben werden konnten, droht Autofahrern in der Nacht bereits die nächste Gefahr: Glatteis!
Größere Schneefälle werden in den kommenden Stunden zwar nicht mehr erwartet, aufgrund der sinkenden Temperaturen können nasse Fahrbahnen allerdings überfrieren. Besondere Vorsicht ist auf Brücken und in schattigen Straßenabschnitten geboten. Ein Teil der Winterdienstmannschaft bleibt daher auch nachts im Einsatz, kontrolliert laufend die Fahrbahnen und streut bei Glättegefahr nach.
Aktuelle Informationen zu Straßensperren und Schneekettenpflicht gibt es unter www.oeamtc.at/verkehrsservice.
Verkehrslandesrat Heinrich Dorner (SPÖ) bedankte sich bei den Einsatzkräften für ihre unermüdliche Arbeit und appellierte an die Autofahrer: „Bitte passen Sie Ihre Fahrweise auch in den kommenden Stunden den winterlichen Verhältnissen an und fahren Sie besonders vorsichtig.“
90 Fahrzeugbergungen binnen weniger Stunden
Hinter den Einsatzkräften liegt ein arbeitsreicher Tag. Während es im Frühverkehr noch kaum gröbere Behinderungen gab, spitzte sich die Lage gegen Mittag zu. Besonders gefordert waren die Feuerwehren in den Bezirken Mattersburg, Oberpullendorf und Oberwart. Landesweit mussten die Florianis bis zum späten Nachmittag rund 90 Fahrzeuge bergen. In Draßburg geriet ein Bus ins Rutschen und touchierte ein Polizeiauto. Glück im Unglück: Bei den Unfällen wurde niemand schwer verletzt.
Winterdienst seit 2 Uhr früh im Einsatz
Rund 90 Fahrzeuge mussten die Florianis bis zum späten Nachmittag bergen. Selbst die Exekutive blieb von den Tücken der Schneefahrbahn nicht verschont: In Draßburg geriet ein Bus ins Rutschen und prallte gegen ein Polizeiauto. Glück im Unglück: Landesweit blieb es bei den Unfällen großteils bei Blechschäden, Schwerverletzte gab es laut Land keine.
Seit 2 Uhr früh auf den Straßen
Auch der Winterdienst hatte alle Hände voll zu tun. Mit knapp 70 Räum- und Streufahrzeugen waren die Mannschaften der Bau und Betrieb Burgenland (BBB) bereits seit den frühen Morgenstunden auf den insgesamt 3579 von ihnen betreuten Fahrstreifenkilometern unterwegs.
Trotz der intensiven Räumarbeiten mussten Straßen im Bereich des Geschriebensteins, der Rosalia und bei Sieggraben vorübergehend gesperrt werden. Auf der S31 ging zwischen Weppersdorf und Forchtenstein zeitweise für Lkw nichts mehr. Auf mehreren Strecken wurde zudem Schneekettenpflicht für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen verhängt. Bis zum späten Nachmittag konnten die Einschränkungen größtenteils wieder aufgehoben werden.
Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet Schnee einem Winterwunder im Burgenland im Wege stehen könnte? Während man sich hierzulande oft bis weit über Weihnachten hinaus vergeblich nach der weißen Pracht sehnt, kam sie in Stadtschlaining nun denkbar ungelegen. Die für Donnerstag geplante Premiere des „Winterwunders“ auf der Friedensburg musste aus Sicherheitsgründen abgesagt werden.
„Es ist sehr schade“, bedauert Burgenlands Tourismuschef Didi Tunkel. Gästen, vor allem jenen aus Wien und dem Nordburgenland, sei die Anreise durch die widrigen Fahrbahnverhältnisse nicht möglich. Morgen, Freitag, um 16 Uhr soll es nun so weit sein: vor einer Winterkulisse, wie sie sich die Veranstalter wohl schöner nicht hätten wünschen können.
Nach dem großen Erfolg des Halloween-Spektakels „Burg Geflüster“, das 17.500 Besucher angelockt hatte, hält nun der Weihnachtszauber Einzug hinter den historischen Burgmauern. Kilometerlange Lichterketten, Hunderte Leuchtfiguren, Ritter und Zauberwesen säumen den Rundgang. Im Erlebniskino wartet ein eigens produziertes Weihnachtsabenteuer mit Burggeist Schlaini. Für die Kinder haben sich die Veranstalter unter anderem eine interaktive Schneeballschlacht einfallen lassen. „Die echte gibt’s heuer als Draufgabe“, freut sich Tunkel auf viele Besucher.
Auch Mörbisch freut sich auf sein Winterwunder
Und, während das „Winterwunder“ in Schlaining morgen dann endlich seine Premiere feiert, hat es in Mörbisch bereits das erste erfolgreiche Wochenende hinter sich. Besonders gut angekommen ist laut Burgenland Tourismus die neue Projektionsshow, die auf einer 90 Meter breiten Kulisse die größte Weihnachtskrippe der Welt zum Leben erweckt. Am ersten Adventwochenende stehen zudem Kasperltheater, Weihnachtsmusical und Kinderzauberei auf dem Programm.
Das Burgmärchen in Schlaining ist bis 20. Dezember zu erleben, der Lichterzauber in Mörbisch bis 30. Dezember. Alle Öffnungszeiten, Programmdetails und Tickets gibt es unter winterwunder.at.
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