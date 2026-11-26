Auch Mörbisch freut sich auf sein Winterwunder

Und, während das „Winterwunder“ in Schlaining morgen dann endlich seine Premiere feiert, hat es in Mörbisch bereits das erste erfolgreiche Wochenende hinter sich. Besonders gut angekommen ist laut Burgenland Tourismus die neue Projektionsshow, die auf einer 90 Meter breiten Kulisse die größte Weihnachtskrippe der Welt zum Leben erweckt. Am ersten Adventwochenende stehen zudem Kasperltheater, Weihnachtsmusical und Kinderzauberei auf dem Programm.