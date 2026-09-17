Landesholding: Hat Kontrolle nicht ausgereicht?

Man stelle sich vor: Ein Geschäftsführer hat einen laufenden Vertrag bis 2025, doch 2023 erhält er bereits einen neuen, der ein Gehaltsplus und eine höhere Prämienmöglichkeit vorsieht. Zusätzlich stellt man ihm einen zweiten Geschäftsführer zur Seite. Oder: Ein Geschäftsführer ist jahrelang Vollzeit beim landesnahen Betrieb beschäftigt und gleichzeitig Vollzeit beim Land Burgenland – und erhält zwei Gehälter. Oder: Zwei Vorstände verrechnen ihrer Gesellschaft Tagesgelder für die Teilnahme an der Weihnachtsfeier oder dem Betriebsausflug. Die vom Dienstgeber bezahlten Mahlzeiten ziehen sie vom Taggeld nicht ab.