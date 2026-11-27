Rückgabe auch ohne Kassenbon möglich

„Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verbraucher aufgrund der fehlerhaften Kennzeichnung ungewollt alkoholhaltiges Bier zu sich nehmen“, hieß es in der Mitteilung der Brauerei. Kunden, die das entsprechende Produkt erworben hätten, könnten dies an ihrer Einkaufsstelle zurückgeben. Der Kaufpreis werde auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet, hieß es.