Achtung, Rauschgefahr!
Mit statt ohne Alkohol: Brauerei ruft Bier zurück
Eine bayrische Brauerei steht deutschlandweit in den Schlagzeilen. Wegen einer peinlichen Verwechslung hat sie vorsorglich mehrere Bierflaschen aus ihrem Sortiment zurückgerufen. Der Grund für den Fauxpas ist inzwischen bekannt ...
Konkret geht es um die Weismainer Brauerei in Oberfranken. Das Traditionsunternehmen aus der Stadt Weismain ruft vorsorglich das „Weismainer Hefe-Weißbier“ mit Mindesthaltbarkeitsdatum 26. Mai 2027 zurück. Wie die Brauerei am Donnerstag mitteilte, sind einige Biere möglicherweise falsch etikettiert worden.
Wo „Alkoholfrei“ draufsteht, stecken satte 5,5 Prozent Alkohol drin!
Es geht um ein Bauchetikett mit der Angabe „Alkoholfrei“, obwohl das Produkt einen Alkoholgehalt von 5,5 Prozent aufweist. Rücken- und Halsetikett seien hingegen korrekt und verweisen auf den richtigen Alkoholgehalt.
Die bayrische Brauerei Weismainer ruft wegen falscher Etiketten einen Teil ihrer Produkte zurück:
Die Flaschen wurden der Brauerei zufolge in Bayern, Thüringen, Sachsen, Brandenburg, Berlin und Rheinland-Pfalz in den Handel gebracht und über weitere Vertriebskanäle wie Gastronomie und Heimdienst verteilt.
Rückgabe auch ohne Kassenbon möglich
„Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verbraucher aufgrund der fehlerhaften Kennzeichnung ungewollt alkoholhaltiges Bier zu sich nehmen“, hieß es in der Mitteilung der Brauerei. Kunden, die das entsprechende Produkt erworben hätten, könnten dies an ihrer Einkaufsstelle zurückgeben. Der Kaufpreis werde auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet, hieß es.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verbraucher aufgrund der fehlerhaften Kennzeichnung ungewollt alkoholhaltiges Bier zu sich nehmen.
Mitteilung der Weismainer Brauerei
Behörden informiert
Die Weismainer Brauerei habe den Vorfall umgehend untersucht und die zuständigen Behörden informiert. Qualität und Sicherheit hätten oberste Priorität. „Umso mehr bedauert das Unternehmen den Vorfall und entschuldigt sich ausdrücklich bei allen Kunden für entstandene Unannehmlichkeiten.“
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