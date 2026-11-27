Doch jetzt sprach sie selbst über Intimes. Im Podcast „Zur Wahrheit gehört …“ redete sie offen über ihr Privatleben. Ihre sexuelle Orientierung sei für lange Zeit kein Thema gewesen. Weidel sei gewissermaßen eine „Spätzünderin“ gewesen. In ihrer Studienzeit habe sie sich jedoch erstmals in eine Frau verschossen. „Da war wirklich eine ganz tolle Frau, die hat so super hübsch ausgesehen“, erinnert sich die rechtsnationale Politikerin.