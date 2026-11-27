AfD-Chefin Alice Weidel hat erstmals im Detail über ihre sexuelle Orientierung gesprochen. Die streitbare Politikerin erklärte in einem Podcast offen: „Ich finde Frauen und Männer attraktiv.“
Weidel lebt offen in einer homosexuellen Beziehung, hat mit ihrer Partnerin zwei Söhne und lebt in der Schweiz. Bereits in der Vergangenheit betonte sie mehrfach, dass sie darin keinen Widerspruch zu ihrer politischen Arbeit sehe. Die AfD steht gleichgeschlechtlichen Partnerschaften ablehnend gegenüber.
Weidel verschoss sich in Studienkollegin
Homophobie sei kein Alleinstellungsmerkmal ihrer Partei und ein gewisses Spannungsverhältnis zwischen individuellen Lebensformen und programmatischen Forderungen gebe es überall. Das müsse man „aushalten“, meinte Weidel – und betonte immer wieder, dass sie privat einfach in Ruhe gelassen werden möchte.
Doch jetzt sprach sie selbst über Intimes. Im Podcast „Zur Wahrheit gehört …“ redete sie offen über ihr Privatleben. Ihre sexuelle Orientierung sei für lange Zeit kein Thema gewesen. Weidel sei gewissermaßen eine „Spätzünderin“ gewesen. In ihrer Studienzeit habe sie sich jedoch erstmals in eine Frau verschossen. „Da war wirklich eine ganz tolle Frau, die hat so super hübsch ausgesehen“, erinnert sich die rechtsnationale Politikerin.
Daraus habe sich auch eine langjährige Beziehung entwickelt. Ihr Coming-out hätten ihre Eltern gut aufgenommen: „Meine Eltern haben recht cool reagiert.“
Doch im Gespräch betonte die zweifache Mutter: „Ich finde auch Männer attraktiv im Übrigen. Also, ich finde Frauen und Männer attraktiv.“ Bereits in früheren Interviews erklärte Weidel, dass sie nicht „queer“ sei: „Ich bin nicht queer, sondern ich bin mit einer Frau verheiratet, die ich seit 20 Jahren kenne“, erkärte sie beispielsweise im ARD-Sommerinterview 2023.
Der Sager sorgte bereits damals für Aufmerksamkeit. Die Politikerin grenzt sich immer wieder scharf von der LGBTQ+-Bewegung ab. Heute lebt Weidel mit ihrer Partnerin Sarah Bossard und zwei Söhnen in der Schweiz.
Der Alltag der Familie ist der AfD-Chefin zufolge stark von ihrer politischen Karriere geprägt. Auch hier hielt sie fest: Ihre Partnerin sei „ein ganz eigener Kopf“ und in manchen Fragen „deutlich, deutlich liberaler“ als sie selbst.
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