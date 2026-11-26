50 Jahre Harald Suchard! Vom Südstädter Nachwuchstalent zum Bundesliga-Trainer und „Weltmeister“: Der Admira-Coach blickt auf besondere Begegnungen, prägende Wegbegleiter und seine Philosophie zurück. Warum für ihn immer der Mensch vor dem Spieler steht:
Ein halbes Jahrhundert! Harald Suchard feiert am 26. November seinen 50. Geburtstag. „Im kleinen Rahmen“, verrät der aktuelle Admira-Coach beim Besuch in der Südstadt – dort, wo seine Karriere begann.
Mit 14 Jahren dockte er nach einigen zerschossenen Apfelbäumen im Burgenland in der Akademie an und schaffte den Sprung in die Kampfmannschaft.
Weltmeister 1993
„Dieses Gefühl, aufgenommen worden zu sein, werde ich nie vergessen“, erzählt der gebürtige Eisenstädter. Der sich auch Weltmeister nennen darf. 1993 vertrat er mit der Vienna Business School Mödling Österreich bei der Schul-WM in Israel – und holte den Titel.
Ein stolzer Moment – wie auch das Bundesligadebüt 1994 gegen die Austria. Sein Gegenspieler: Peter Stöger. „Die Partie endete 0:0.“
Von Ex-Weltstar angetan
Ein Rat von Helmut Graf blieb besonders hängen: „Wer Profi werden will, muss mehr machen als die anderen.“ Eine Botschaft, die ihn geprägt und mitgeformt hat. So wie die Begegnung mit Vladimir Jugovic.
Der einstige Weltklassekicker spielte 2003 bei der Admira. „Sein Shampoo kostet mehr als meine ganze Einrichtung daheim“, scherzte Kollege Michi Hatz damals. Auf dem Platz war der Ex-Juve-Kicker eine Klasse für sich.
„Er hat jeden Ball verarbeiten können. So ein Niveau habe ich danach nie wieder gesehen.“
Besonders beeindruckte ihn aber die menschliche Seite: „Er war überhaupt nicht arrogant, hat sich sehr um die Jungen gekümmert.“
Stöger holte ihn zur Austria
Genau diese Rolle sollte später auch Suchard übernehmen. 2005 holte ihn Stöger zu den Austria Amateuren. Der Auftrag: Talente entwickeln, junge Spieler begleiten.
„Peter hat gesagt, er brauche Spieler mit Liebe zum Training, die ihr Ego hinten anstellen und dem Nachwuchs etwas mitgeben können.“ Namen wie Simkovic, Okotie, Madl, Suttner oder Ramsebner schafften später den Sprung in die Bundesliga.
„Das ist ein Privileg“
Der Trainerjob war für ihn schon während seiner aktiven Karriere das erklärte Ziel. Erfahrungen mit Trainern prägten den Zugang. Seine Philosophie ist bis heute klar:
„Die Arbeit mit Menschen ist wohl das Schönste, was es gibt – und ein Privileg.“ Respekt, Vertrauen und Empathie statt großer Egos. Oder wie er sagt: „Zuerst der Mensch, dann der Spieler.“
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