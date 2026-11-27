Emotionaler Zeitpunkt

Der Besuch kommt zu einem emotionalen Zeitpunkt. Am Sonntagabend wird auf BBC One die Dokumentation „Heal“ ausgestrahlt. Darin begleitet das Publikum Kate unter anderem bei ihrer Teilnahme an der „Three Peaks Challenge“. Vor allem aber spricht sie offen darüber, wie die Krebsdiagnose vom März 2024 ihr Leben verändert hat.