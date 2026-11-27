Nur wenige Tage vor der Ausstrahlung ihrer mit Spannung erwarteten TV-Dokumentation „Heal“ hat Prinzessin Kate (44) einen überraschenden Solo-Auftritt absolviert. Bei einem Treffen mit Künstlern zeigte sich die Ehefrau von Prinz William bestens gelaunt.
Am Donnerstag besuchte die Prinzessin von Wales die Hugo Burge Foundation in Berwickshire. In Schottland trägt Kate übrigens den Titel Herzogin von Rothesay. Die Stiftung setzt sich für Kreativität und traditionelles Handwerk in Großbritannien ein.
Kate traf Künstler, die an geförderten Künstlerresidenzen teilnehmen, darunter die Kohlezeichnerin Tansy Lee Moir sowie vier Silberschmiede. Modisch setzte sie auf einen dunklen Rollkragenpullover, eine braune Jacke und eine elegante Wellenfrisur.
Auch mit dem Gartenteam nahm sich die 44-Jährige Zeit für Gespräche. Beim Spaziergang zog sie sich eine klassische Barbourjacke über.
Emotionaler Zeitpunkt
Der Besuch kommt zu einem emotionalen Zeitpunkt. Am Sonntagabend wird auf BBC One die Dokumentation „Heal“ ausgestrahlt. Darin begleitet das Publikum Kate unter anderem bei ihrer Teilnahme an der „Three Peaks Challenge“. Vor allem aber spricht sie offen darüber, wie die Krebsdiagnose vom März 2024 ihr Leben verändert hat.
Prinzessin Kate spricht in neuer Krebsdokumentation über die Auseinandersetzung mit der Sterblichkeit – Ausschnitt hier ansehen:
„Krebs verändert einen“
In einem vorab veröffentlichten Ausschnitt sagt sie: „Krebs verändert einen. Er verändert deinen Körper. Er verändert dich körperlich.“
Und weiter: „Man muss Behandlungen und Operationen durchstehen … und all das. Aber es gibt einen viel tieferen Bereich, in dem eine Krebsdiagnose etwas in einem verändert.“
Kate, die im Jänner 2025 ihre Krebsremission bekannt gab, spricht auch über die eigene Sterblichkeit. Eine solche Erfahrung, erklärt sie, „macht das Herz weicher“.
„Und wenn man so etwas erlebt hat, ist es sehr schwer, wieder zu der Person zurückzukehren, die man vorher war“, sagt die Prinzessin. Worte, die unter die Haut gehen.
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