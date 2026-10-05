Was diesen Spitzenkoch am Brot so sehr fasziniert

Eigentlich ist Thomas Hofer für große Küche bekannt. Doch ausgerechnet etwas vermeintlich ganz Einfaches hat es dem Spitzenkoch besonders angetan. Im Bergergut in Afiesl (OÖ) tüftelt er mit erstaunlicher Hingabe daran – und verrät, warum dabei Geduld wichtiger ist als so mancher Küchentrick. Ich habe mich zwei Tage lang mit ihm ans Werk gemacht.