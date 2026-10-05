SPÖ stellt sich neu auf: Doskozil macht nun Ansage

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, ein scharfer Kritiker der Bundes-SPÖ und (Noch)-Chef Andreas Babler, hat sich zur personellen Neuaufstellung der Partei geäußert. Der 56-Jährige schlägt dabei recht versöhnliche Töne an.
Der Landeshauptmann habe in der Sitzung am Sonntag zugesagt, den „mühsam zustande gekommenen Kompromiss nicht durch öffentliche Kritik zu konterkarieren“, hieß es aus seinem Büro am Montag. Die nun getroffene Vereinbarung soll eine Chance bekommen.
In die Gremien der Bundespartei werde Doskozil dann zurückkehren, „wenn die anvisierte personelle Neuaufstellung vollständig abgeschlossen ist und Andi Babler diesen nicht mehr angehört“, hieß es weiters.
Im April 2021 gab Doskozil – nach einem Dauerstreit mit der damaligen SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner – in einem Brief seinen Rückzug aus der Bundespartei bekannt. Damals war er stellvertretender Parteivorsitzender.
Am Sonntag nahm Doskozil bei der internen Sitzung der roten Landeschefs teil, verließ diese aber als Einziger vorzeitig und war beim öffentlichen Statement Bablers nicht mehr anwesend.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.