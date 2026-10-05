Entlastung für Eltern bei Nachmittagsbetreuung

Der Kostendruck auf Familien ist enorm – vor allem für Alleinerzieher, die auf eine Nachmittagsbetreuung angewiesen sind, ist das eine große Herausforderung. Die Stadt Villach greift mit sozial gestaffelten Tarifen und flexiblen Betreuungszeiten unter die Arme. Bildung war auch im Gemeinderat Thema.