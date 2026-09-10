Nachmittagsbetreuung wappnet sich für Schulstart

„Die Arbeit in der Nachmittagsbetreuung ist über die Jahre herausfordernder geworden. Die Kinder kommen mit anderen Voraussetzungen zu uns als noch vor 15 Jahren – das gesamte Umfeld hat sich einfach verändert. Aber trotz allem ist es eine bereichernde und schöne Arbeit“, erzählt Andrea Gröblacher-Sullbauer, Geschäftsführerin der BÜM Gemmeinnützige Betreuungs-GmbH. Der Name „BÜM“ erklärt das Konzept des Unternehmens: Betreuen, Üben, Miteinander.