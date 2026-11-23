Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich im Stadtgebiet der Kärntner Landeshauptstadt Klagenfurt ereignet. Ein Fußgänger wurde von einer Pkw-Lenkerin auf einem Schutzweg niedergefahren.
Am Sonntag passierte der folgenschwere Unfall. Die 32-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Klagenfurt Land war im Stadtgebiet von Klagenfurt unterwegs. In einem Kreuzungsbereich kam es dann zur Kollision: Laut Polizei übersah die Frau zwei Fußgänger, die gerade einen Schutzweg überquerten.
Das Fahrzeug stieß einen 74-Jährigen zu Boden. „Beim Sturz wurde auch der neben ihm gehende 50-jährige Niederösterreicher verletzt“, so die Polizei. Der Pensionist musste ins UKH Klagenfurt gebracht werden.
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