Am Sonntag passierte der folgenschwere Unfall. Die 32-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Klagenfurt Land war im Stadtgebiet von Klagenfurt unterwegs. In einem Kreuzungsbereich kam es dann zur Kollision: Laut Polizei übersah die Frau zwei Fußgänger, die gerade einen Schutzweg überquerten.