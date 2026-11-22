Es ist eine Tradition, die seit 20 Jahren Tausende Menschen bewegt: Die „Krone“-Adventwanderungen feiern heuer Jubiläum und zum Auftakt kommt sogar Kärntens Bischof mit auf den Gipfel.
Es war eine Bergtour zu Allerheiligen zum Wolayer See in den Karnischen Alpen. Gemeinsam mit unserem viel zu früh in den Bergen verunglückten „Krone“-Bergführer Jürgen Kanzian entzündeten wir an einem Gedenkstein eine Kerze für jene Bergkameraden, die nicht mehr heimgekehrt waren. Und in der Stille der Berge entstand damals eine Idee: Warum nicht gerade in der immer hektischer werdenden Adventzeit hinaus in die Natur gehen? Dem Weihnachtstrubel entfliehen, gemeinsam wandern, innehalten und die besondere Kraft der Berge spüren.
Aus dieser Idee wurde eine Herzensangelegenheit. Gemeinsam mit Jürgen rief die „Bergkrone“ 2006 die Adventwanderungen ins Leben. Heuer finden sie bereits zum 20. Mal statt. Von Beginn an unterstützt von der Katholischen Kirche Kärnten und der Kärntner Bergrettung. Tausende Menschen haben uns seither begleitet, unzählige Kerzen wurden entzündet und berührende Gipfelandachten gefeiert. Was geblieben ist, ist die Sehnsucht nach ein wenig Ruhe in einer immer verrückteren Welt.
Kärntens Bischof auf 1649 Metern
Zum Jubiläumsauftakt am Sonntag, dem 29. November, wartet eine besondere Überraschung: Vom Alpengasthof Riepl am Luscha-Sattel bei Bad Eisenkappel führt die erste Adventwanderung auf die 1649 Meter hohe Topitza.
Die Gipfelandacht wird diesmal jedoch nicht unser bewährter „Bergkrone“-Seelsorger Roland Stadler halten, sondern Kärntens Diözesanbischof Josef Marketz persönlich. Für besonders stimmungsvolle Momente wird auch die sympathische Opernsängerin Iva Schell sorgen.
An jedem weiteren Adventsonntag geht es zu einer gemeinsamen Andacht auf einen Berggipfel. Und am 27. Dezember bildet die Bergweihnacht im Osttiroler Kartitsch den feierlichen Abschluss.
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