Es war eine Bergtour zu Allerheiligen zum Wolayer See in den Karnischen Alpen. Gemeinsam mit unserem viel zu früh in den Bergen verunglückten „Krone“-Bergführer Jürgen Kanzian entzündeten wir an einem Gedenkstein eine Kerze für jene Bergkameraden, die nicht mehr heimgekehrt waren. Und in der Stille der Berge entstand damals eine Idee: Warum nicht gerade in der immer hektischer werdenden Adventzeit hinaus in die Natur gehen? Dem Weihnachtstrubel entfliehen, gemeinsam wandern, innehalten und die besondere Kraft der Berge spüren.