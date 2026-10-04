Kickl: „Bei SPÖ geht es zu wie bei den Kannibalen“

„Pfiat di und alles Gute!“

Rhetorisch wesentlich gemäßigter ging es dagegen Mario Kunasek (Kickl: „die blaue steirische Eiche“) an, lobte die Zusammenarbeit mit der ÖVP in der Steiermark: „Es funktioniert deshalb, weil die meisten Schwarzen gesehen haben: Der Wählerwille ist zu akzeptieren.“ Kritik übte der steirische Landeshauptmann dagegen an Islamisten und dem politischen Islam: „Da braucht es eine klare Sprache. Wenn einer unsere Werte nicht akzeptiert und die islamistische Werteordnung über unsere stellt, ist er bei uns falsch. Pfiat di und alles Gute!“