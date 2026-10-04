Sexuelle Belästigung oder Techtelmechtel bei Post?

„Meine Frau hat bei der Post in Linz gearbeitet. Es hat ihr gut gefallen, sie hat mehrere Ausbildungen gemacht. Dabei hat sie einen Trainer kennengelernt. Er hat ihr auf WhatsApp geschrieben und ein Treffen und Sex verlangt. Sie hat das ihrem Chef bei der Post gemeldet.“ Aufgebracht meldete sich der Ehemann der ehemaligen Postlerin bei uns in der „Krone“-Redaktion: