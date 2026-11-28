Umgetextet haben die Mitarbeiter der Asfinag das beliebte Weihnachtslied „Oh Tannenbaum“: „Oh Tannenbaum, warum liegst du auf der Autobahn?“ Denn in der Vorweihnachtszeit verlieren immer wieder Transporter und auch Autofahrer die grüne Fracht und das ist nicht ganz ungefährlich. Nahe Windischgarsten lagen gleich drei Tannen auf der Pyhrnautobahn.
„Wir gehen davon aus, dass sie von einem Transporter heruntergefallen sind“, heißt es beim Autobahnbetreiber Asfinag. Weil die drei Bäume lagen eng beieinander an und neben dem Fahrstreifen der Pyhrnautobahn Richtung Voralpenkreuz.
Ein Bäumchen mehrfach überrollt
Einer war noch in voller Pracht, der zweite Baum hatte auch noch das Netz, aber der dritte war offenbar schon mehrfach überrollt worden. Dominik Brandmüller und Alois Tadler sammelten die ungeliebten Bäumchen ein und sorgten wieder für Sicherheit auf der Schnellstraße.
Was passiert mit den drei Tannen?
Was mit den Tannen passiert? Die überrollte wird sich im Altstoffsammelzentrum wiederfinden, die beiden anderen haben noch eine Chance, ihrer Bestimmung gerecht zu werden. Ob auf der Dienststelle, einer Asfinag-Raststation – oder vielleicht meldet sich ja noch der Besitzer.
7000 Einsätze pro Jahr
„Das Ganze hat aber auch einen durchaus ernsten Hintergrund“, sagt Asfinag-Sprecher Christoph Pollinger. Denn Fremdkörper auf der Autobahn gefährden die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer. Gar nicht auszudenken, wenn vor einem Auto ein Christbaum vom Laster fällt und der Stamm die Windschutzscheibe trifft und durchstößt.
„Es gibt etwa 7000 Einsätze pro Jahr, bei denen Gegenstände von der Autobahn entfernt werden müssen“, weiß Pollinger. Jedes Mal ist das auch ein Risiko für die Mitarbeiter. Also kommt von der Asfinag die Bitte: „Ladung ordentlich sichern!“
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