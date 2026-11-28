215.000 Lichter, Christbaumkugeln, funkelnde Figuren: Jedes Jahr zur Adventzeit verwandelt Manuel Foißner sein Haus in Lasberg in eine Weihnachtswunderwelt. Auch in Au an der Donau gibt es ein Lichterhaus – zwei kleine Weihnachtswunder für den guten Zweck. Fremde im eigenen Garten sind dabei höchst erwünscht.
Wenn Anfang Dezember die Dämmerung über das Mühlviertel zieht, verwandelt sich ein Garten in Lasberg in ein Weihnachtsmärchen. Wo sonst Rasen, Sträucher und Wege den Alltag prägen, leuchten plötzlich 215.000 Lichter, glitzern silberne Christbaumkugeln und begeistern Rehe, Schneemänner, Christkinderl und funkelnde Figuren Groß und Klein. Hinter diesem besonderen Weihnachtszauber steht ein Mann: Manuel Foißner, dessen Leidenschaft für Weihnachten längst zu einem Geschenk für die ganze Region geworden ist.
Am 1. September beginnt der Aufbau
Denn während viele Menschen noch die letzten Sommertage genießen, startet Foißner sein Weihnachtswunderwerk. „Ich beginne am 1. September mit dem Aufbau“, erzählt der 41-Jährige. Und was dann folgt, ist alles andere als ein gewöhnliches Hobby. Rund 180 Stunden reine Arbeitszeit investierte er allein heuer in den Aufbau seiner Weihnachtswelt. Zwei Wochen Urlaub wurden geopfert, dazu kommen zahllose Stunden, in denen er Ideen sammelte, Pläne zeichnete und jedes Detail durchdachte.
295 Beleuchtungskörper auf 700 Quadratmetern
„Weihnachten ist für mich immer ein Thema. Wenn am ersten Tag die Lichter brennen, plane ich schon das nächste Jahr.“ Dabei begann alles ganz bescheiden. Die erste Dekoration bestand aus einer einzigen Lichterkette. Heute ist daraus ein wahres Lichtermeer geworden. Auf rund 700 Quadratmetern Gartenfläche verteilen sich 295 Lichterketten und Figuren. Das Herzstück ist ein sechs Meter hoher Lichtbaum. „Aber bei mir gibt’s keinen Weihnachtsmann, sondern das Christkind. Wir sind ja nicht in Amerika“, zwinkert der Sozialarbeiter.
Die Ideen für die verschiedenen Szenen entstehen nicht zufällig, alles wird geplant, gezeichnet und genau dokumentiert. Und am Ende ist er der Einzige, der Hand anlegt. „Das ist mir lieber, denn ich habe meinen Plan im Kopf und weiß, wie alles funktioniert. Mein Papa schneidet aber die Sträucher und mäht noch einmal den Rasen, damit alles sauber aussieht.“
Kostenlose Bosna, Punsch und jede Menge Kekse
„Anfangs habe ich das nur für mich gemacht. Dann hat es sich herumgesprochen. Die Leute sind früher trotzdem gekommen und durch den Garten gestapft.“ Seit drei Jahren ist die Weihnachtswelt offiziell öffentlich zugänglich. Von 28. November bis 6. Jänner können Besucher täglich zwischen 16.30 und 21 Uhr durch den beleuchteten Garten spazieren. Eintritt gibt es keinen. Sogar der Punsch, die Bosna und die selbstgebackenen Kekse – also alles, was es am Eröffnungstag, dem 1. Advent, an kulinarischen Köstlichkeiten gibt – sind kostenlos. Für eine freiwillige Spende stehen drei rote Briefkästen bereit. „Letztes Jahr sind am Ende 6500 Euro zusammengekommen, die an zwei Wohltätigkeitsorganisationen gespendet wurden. Heuer soll der Erlös an die Arche Herzensbrücken und die Obdachlosenhilfe Linz gehen.“
23.000 Euro für die gesamte Dekoration
Für Manuel ist das Weihnachtsdorf im eigenen Garten nicht nur Dekoration, sondern Herzenssache. Insgesamt hat er in den vergangenen Jahren rund 23.000 Euro investiert. „Das ist mein Hobby. Ich rauche nicht, ich trinke keinen Alkohol, ich fahre kaum weg. Das ist meine Leidenschaft.“ Sogar die Stromkosten halten sich dank moderner LED-Technik in Grenzen. „Ein Punschkocher braucht mehr Strom als alle meine LED-Lampen am Tag.“ Was ihn Jahr für Jahr antreibt, ist nicht die große Aufmerksamkeit. „Die Kinder haben ein Strahlen in den Augen. Das ist meine Belohnung für die ganze Arbeit.“
Gutes tun mit Lichterhaus
Auch Sabrina Schön möchte mit ihrem Lichterhaus in Au an der Donau Gutes bewirken. „Wer vorbeikommt, soll eine schöne Zeit haben und ein bisschen Weihnachtszauber mit nach Hause nehmen.“ Der heurige Spendenerlös kommt der OÖ. Kinder-Krebs-Hilfe zugute. Vera Lischka
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