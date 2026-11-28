Kostenlose Bosna, Punsch und jede Menge Kekse

„Anfangs habe ich das nur für mich gemacht. Dann hat es sich herumgesprochen. Die Leute sind früher trotzdem gekommen und durch den Garten gestapft.“ Seit drei Jahren ist die Weihnachtswelt offiziell öffentlich zugänglich. Von 28. November bis 6. Jänner können Besucher täglich zwischen 16.30 und 21 Uhr durch den beleuchteten Garten spazieren. Eintritt gibt es keinen. Sogar der Punsch, die Bosna und die selbstgebackenen Kekse – also alles, was es am Eröffnungstag, dem 1. Advent, an kulinarischen Köstlichkeiten gibt – sind kostenlos. Für eine freiwillige Spende stehen drei rote Briefkästen bereit. „Letztes Jahr sind am Ende 6500 Euro zusammengekommen, die an zwei Wohltätigkeitsorganisationen gespendet wurden. Heuer soll der Erlös an die Arche Herzensbrücken und die Obdachlosenhilfe Linz gehen.“