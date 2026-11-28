Da staunten selbst die Polizisten in OÖ nicht schlecht: Um 109 km/h zu schnell war ein Probeführerscheinbesitzer, der am Samstag um 0.19 Uhr in Steyr erwischt wurde. Der 18-Jährige musste seinen Schein abgeben.
In der Nacht auf Samstag erwischten Polizisten mit einer Laserpistole auf der B115 Ennser-Straße in Steyr einen 18-jährigen Pkw-Lenker. Der blutjunge Bleifuß war bei erlaubten 60 km/h im Ortsgebiet mit 169 km/h unterwegs.
Weiterfahrt untersagt
Dem Probeführerscheinbesitzer wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen. Er wird angezeigt.
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