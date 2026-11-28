Zu dem Verkehrsunfall kam es am späten Freitagabend in St. Wolfgang. Eine 21-Jährige aus dem Bezirk Gmunden fuhr mit ihrem Pkw entlang der L546. Auf dem Beifahrersitz befand sich ihr Vater. Gegen 23.30 Uhr kollidierte die Frau in einer Kurve mit dem entgegenkommenden Wagen eines 20-jährigen Lenkers aus dem Bezirk Gmunden. Das Auto der 21-Jährigen kam durch den Aufprall von der Fahrbahn ab und in einem angrenzenden Feld zum Stillstand.