Straka mischt in Schottland um Spitzenplätze mit

Nach einer starken Samstags-Vorstellung hat Golfprofi Sepp Straka bei der Alfred Dunhill Links Championship in Schottland ein Spitzenresultat in Reichweite. Mit 64 Schlägen (8 unter Par) legte Straka auf dem Old Course in St. Andrews eine der besten Tagesleistungen hin und verbesserte sich vom 52. auf den geteilten siebenten Platz. Auf den weiter führenden Südafrikaner Casey Jarvis fehlen ihm vor dem wieder in St. Andrews gespielten Schlusstag fünf Schläge.