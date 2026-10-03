Straka mischt in Schottland um Spitzenplätze mit

Nach einer starken Samstags-Vorstellung hat Golfprofi Sepp Straka bei der Alfred Dunhill Links Championship in Schottland ein Spitzenresultat in Reichweite. Mit 64 Schlägen (8 unter Par) legte Straka auf dem Old Course in St. Andrews eine der besten Tagesleistungen hin und verbesserte sich vom 52. auf den geteilten siebenten Platz. Auf den weiter führenden Südafrikaner Casey Jarvis fehlen ihm vor dem wieder in St. Andrews gespielten Schlusstag fünf Schläge.
Bei seiner Premiere beim Traditionsturnier der DP-World-Tour war der 33-Jährige auch im Pro-Am-Bewerb zugange. Dort verbesserten sich Straka und sein Zwillingsbruder Sam nach dem dritten Tag auf Rang 48, verpassten den Cut für die besten 20 Paare nach drei Runden aber klar.
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