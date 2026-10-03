Mit etwas Nebel: Uns erwartet eine frische Nacht

Im Westen Österreichs ziehen einige Wolken auf, diese bleiben jedoch harmlos. Der Wind weht schwach aus mehreren Richtungen. Die Tiefsttemperaturen der Nacht liegen zwischen 2 und 12 Grad, lokal gibt es sogar schon Bodenfrost. Am kältesten wird die Nacht in Salzburg und in Oberösterreich, weniger kühl im Westen des Landes.