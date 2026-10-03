Mit etwas Nebel: Uns erwartet eine frische Nacht

Nach einem sonnigen Tag wird die Nacht auf Sonntag wieder frisch. Die Tiefsttemperaturen kühlen auf bis zu 2 Grad ab. Abgesehen von ein bisschen Nebel verlaufen die Nachtstunden ruhig.
In der Nacht von Samstag auf Sonntag bilden sich im westlichen Donautal sowie in manchen inneralpinen Tälern wieder Nebel und Hochnebel. Sonst verläuft die Nacht in vielen Teilen Österreichs sternenklar.
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Im Westen Österreichs ziehen einige Wolken auf, diese bleiben jedoch harmlos. Der Wind weht schwach aus mehreren Richtungen. Die Tiefsttemperaturen der Nacht liegen zwischen 2 und 12 Grad, lokal gibt es sogar schon Bodenfrost. Am kältesten wird die Nacht in Salzburg und in Oberösterreich, weniger kühl im Westen des Landes.
Sonntag geht sonnig weiter
Am Sonntag erwartet uns ebenfalls freundliches Herbstwetter, besonders am Vormittag scheint die Sonne vom Himmel. Erst am Nachmittag ziehen Wolken auf, die auch teilweise für Regen sorgen können.
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