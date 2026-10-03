Neue Nummer eins verliert Auftaktspiel in Peking

US-Open-Siegerin Jelena Rybakina hat bei ihrem ersten Turnier als Nummer eins der Tennis-Welt gleich zum Auftakt verloren.
Die topgesetzte Kasachin unterlag am Samstag beim WTA-1000-Turnier in Peking nach einem Freilos in der zweiten Runde Alina Tscharajewa 6:3,4:6,3:6. Die für Armenien spielende Russin liegt im Ranking an der 118. Stelle.
Sinja Kraus trifft als letzte verbliebene Österreicherin Sonntag Früh auf die Ukrainerin Dajan Jastremska. Lilli Tagger schied bereits in der ersten Runde gegen Elena-Gabriela Ruse aus und Anastasia Potapova musste im Duell mit Kraus verletzungsbedingt aufgeben.
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