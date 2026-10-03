Foda versteht Unmut: „Sind auch nicht zufrieden“

Foda stellte sein Team auf ein „sehr intensives Spiel“ ein. „Wir spielen jetzt zu Hause und haben das Publikum im Rücken. Das gibt der Mannschaft eine andere Kraft“, meinte der frühere Meistermacher von Sturm Graz. Nach drei Partien halten die Kosovaren in der Nations League bei vier Punkten. Nur mit einem Sieg mit drei Toren Unterschied würden sie an den führenden Österreichern vorbeiziehen. Im Hinblick auf die EM-Quali-Auslosung wäre für den Kosovo aber auch Gruppenrang zwei ein Erfolg. „Wir kennen die Tabellensituation“, sagte Foda. „Nach dem Spiel wissen wir mehr.“