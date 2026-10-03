Vierter Sieg in Serie für die Altacher Frauen

Sehr viel Mentalität

„Wir haben mittlerweile sehr gut in die Saison gefunden, dass es so gut klappt, hätten wir selbst nicht gedacht“, freut sich Sportchefin Lisa Metzler, die auf der Ersatzbank mitfieberte, „es war vieles neu bei uns, das Ziel war es, sich erst einmal richtig zu finden. Es dauert, bis sich alles eingespielt hat. Das Team hat in den letzten Wochen sehr viel Mentalität bewiesen.“