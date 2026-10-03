Vierter Sieg in Serie für die Altacher Frauen

Mit dem 6:1-Kantersieg gegen Linz/Kleinmünchen feierten die Rheindörflerinnen ihren vierten Dreier in Folge – Topscorerin Petra Mikulica eröffnete den Torreigen, Julia Kofler traf doppelt und Kapitänin Vera Ellgaß schnürte einen lupenreinen Hattrick innerhalb von nur zehn Minuten.
Starke Vorstellung der Altach-Frauen! Die Rheindörflerinnen hatten in der neunten Bundesligarunde Nachzügler Linz/Kleinmünchen zu Gast, überfuhren die Oberösterreicherinnen schlussendlich mit 6:1. Petra Mikulica – mit ihrem zehnten Saisontor – und Julia Kofler – nach starker Vorarbeit von Joelle Meister – hatten früh für eine komfortable Führung gesorgt. Ein grober Fehler von Torfrau Stella Busse führte zum 2:1, der sollte aber keine größeren Auswirkungen haben.
Kofler legte mit ihrem zweiten Treffer nach, dann kam der Auftritt von Kapitänin Vera Ellgaß – die 24-Jährige scorte erst doppelt innerhalb von einer Minute, vervollständigte ihren lupenreinen Hattrick nur wenig später. Es war der vierte Sieg für die Altacherinnen in Serie, es läuft.
Sehr viel Mentalität
„Wir haben mittlerweile sehr gut in die Saison gefunden, dass es so gut klappt, hätten wir selbst nicht gedacht“, freut sich Sportchefin Lisa Metzler, die auf der Ersatzbank mitfieberte, „es war vieles neu bei uns, das Ziel war es, sich erst einmal richtig zu finden. Es dauert, bis sich alles eingespielt hat. Das Team hat in den letzten Wochen sehr viel Mentalität bewiesen.“
Die Richtung stimmt bei den Altacher Frauen, auch, weil Rückhalt da ist. „Der Verein schaut sehr auf den Frauenfußball“, sagt Metzler, „wir können die besten Voraussetzungen für unsere Spielerinnen bieten.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.