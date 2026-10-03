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6:1 gegen Linz

Vierter Sieg in Serie für die Altacher Frauen

Vorarlberg
03.10.2026 17:30
Vera Ellgaß (rechts, im Bild mit Nayana Ebersold) traf gegen Linz/Kleinmünchen dreimal in nur ...
Vera Ellgaß (rechts, im Bild mit Nayana Ebersold) traf gegen Linz/Kleinmünchen dreimal in nur zehn Minuten.(Bild: GEPA)
Porträt von Dominik Omerzell
Von Dominik Omerzell

Mit dem 6:1-Kantersieg gegen Linz/Kleinmünchen feierten die Rheindörflerinnen ihren vierten Dreier in Folge – Topscorerin Petra Mikulica eröffnete den Torreigen, Julia Kofler traf doppelt und Kapitänin Vera Ellgaß schnürte einen lupenreinen Hattrick innerhalb von nur zehn Minuten.

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Starke Vorstellung der Altach-Frauen! Die Rheindörflerinnen hatten in der neunten Bundesligarunde Nachzügler Linz/Kleinmünchen zu Gast, überfuhren die Oberösterreicherinnen schlussendlich mit 6:1. Petra Mikulica – mit ihrem zehnten Saisontor – und Julia Kofler – nach starker Vorarbeit von Joelle Meister – hatten früh für eine komfortable Führung gesorgt. Ein grober Fehler von Torfrau Stella Busse führte zum 2:1, der sollte aber keine größeren Auswirkungen haben.

Kofler legte mit ihrem zweiten Treffer nach, dann kam der Auftritt von Kapitänin Vera Ellgaß – die 24-Jährige scorte erst doppelt innerhalb von einer Minute, vervollständigte ihren lupenreinen Hattrick nur wenig später. Es war der vierte Sieg für die Altacherinnen in Serie, es läuft.

Petra Mikulica führt die Torschützenliste mit zehn Treffern an.
Petra Mikulica führt die Torschützenliste mit zehn Treffern an.(Bild: GEPA)

Sehr viel Mentalität
„Wir haben mittlerweile sehr gut in die Saison gefunden, dass es so gut klappt, hätten wir selbst nicht gedacht“, freut sich Sportchefin Lisa Metzler, die auf der Ersatzbank mitfieberte, „es war vieles neu bei uns, das Ziel war es, sich erst einmal richtig zu finden. Es dauert, bis sich alles eingespielt hat. Das Team hat in den letzten Wochen sehr viel Mentalität bewiesen.“

Die Richtung stimmt bei den Altacher Frauen, auch, weil Rückhalt da ist. „Der Verein schaut sehr auf den Frauenfußball“, sagt Metzler, „wir können die besten Voraussetzungen für unsere Spielerinnen bieten.“

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