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„Niemand besser“

Megan Fox wirbt für rote Potenz-Pille!

Society International
03.10.2026 18:00
Megan Fox bringt neuerdings Männer mit einer kleinen roten Pille in Fahrt.
Megan Fox bringt neuerdings Männer mit einer kleinen roten Pille in Fahrt.(Bild: Viennareport)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

„Bei ihr bräuchte ich keine Pille!” Fans witzeln über die neueste Werbekampagne von Megan Fox. Die Schauspielerin ist das neue Gesicht für das Pharmaunternehmens Ro – und wirbt ausgerechnet für ein Potenzmittel in Form einer roten Pille!

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Die 40-Jährige trägt für den neuen Werbespot einen hautengen roten Einteiler, der ihre Kurven bestens zur Geltung bringt. Sie ist überzeugt, dass „es wohl niemanden gibt, der besser für diese Kampagne geeignet wäre als ich“ – wie sie dem Magazin „People“ verriet.

Möchte Leistungsdruck abbauen
Allerdings geht es Fox nicht nur darum, ein Medikament gegen erektile Dysfunktion an den Mann zu bringen. Sie möchte dazu beitragen, das Stigma und den Leitungsdruck rund um die männliche Sexualität abzubauen.

Bei Frauen ist es das Aussehen, bei Männern die Potenz
„Frauen müssen sich schließlich auch all diesen gesellschaftlichen Erwartungen stellen – sei es beim Gewicht, beim Aussehen, beim Jungbleiben, bei makellos glatter Haut, einer möglichst großen Oberschenkellücke oder dem Vermeiden sogenannter Hüftdellen“, erklärte sie. Für Männer seien Potenz und Sexualität eng mit ihrer Identität verbunden, glaubt Fox.

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Möchte Stigma rund um dieses Thema brechen
„Ein großer Teil ihres Männlichkeitsgefühls, ihrer Identität und ihres Selbstwertgefühls hängt mit diesem Thema zusammen“, fuhr sie fort. „Ich denke, wir müssen das Stigma und das Tabu rund um dieses Thema abbauen und die Menschen – insbesondere Männer – darüber aufklären, dass Erektionsstörungen tatsächlich ziemlich häufig vorkommen.“

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