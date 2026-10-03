Megan Fox wirbt für rote Potenz-Pille!

Bei Frauen ist es das Aussehen, bei Männern die Potenz

„Frauen müssen sich schließlich auch all diesen gesellschaftlichen Erwartungen stellen – sei es beim Gewicht, beim Aussehen, beim Jungbleiben, bei makellos glatter Haut, einer möglichst großen Oberschenkellücke oder dem Vermeiden sogenannter Hüftdellen“, erklärte sie. Für Männer seien Potenz und Sexualität eng mit ihrer Identität verbunden, glaubt Fox.