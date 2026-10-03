ÖSV-Adler krallt sich mit Rekord das Weltcupticket

Clemens Aigner dominiert in diesem Sommer den Kontinentalcup wie kein anderer Skispringer zuvor. Nach den Doppelsiegen in Stams und in Hinterzarten war der Tiroler auch im ersten Bewerb beim Finale in Klingenthal nicht zu schlagen. Mit dem fünften Sieg in Serie stellte der 33-Jährige auch einen ÖSV-Rekord in der zweiten Adler-Liga auf.