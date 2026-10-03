ÖSV-Adler krallt sich mit Rekord das Weltcupticket

Österreichs Adler-Horst hat einen neuen Überflieger. Clemens Aigner feierte am Samstag in Klingenthal den fünften Kontinentalcup-Sieg in Serie. Der Tiroler kürte sich damit schon vor dem Finalspringen am Sonntag zum Gesamtsieger. Als Lohn erhält der 33-Jährige einen Startplatz im Weltcup.
Clemens Aigner dominiert in diesem Sommer den Kontinentalcup wie kein anderer Skispringer zuvor. Nach den Doppelsiegen in Stams und in Hinterzarten war der Tiroler auch im ersten Bewerb beim Finale in Klingenthal nicht zu schlagen. Mit dem fünften Sieg in Serie stellte der 33-Jährige auch einen ÖSV-Rekord in der zweiten Adler-Liga auf.
Duell mit Prevc
Aigner lieferte sich in der Vogtland-Arena ein packendes Duell mit dem slowenischen Überflieger Domen Prevc. Nach dem ersten Durchgang lag der Weltcup-Titelverteidiger zwar nur auf dem neunten Rang, der Tournee-König knallte aber im Finale mit 141,5 Metern die Tageshöchstweite in den Auslauf. Halbzeitsieger Aigner konterte mit 135,5 Meter. Und damit war der fünfte Sieg für den Tiroler Familienvater perfekt.
Quotenplatz für ÖSV-Team
Aigner steht damit schon vor dem letzten Bewerb in Klingenthaö als Gesamtsieger fest. Er sicherte damit dem ÖSV-Team einen zusätzlichen Quotenplatz im Weltcup. Es gilt in der Mannschaft von Cheftrainer Andreas Widhölzl als ausgemacht, dass Clemens dieses Ticket für sich beanspruchen darf.
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