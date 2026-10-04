Pflege daheim: Tirol baut Hilfe für Senioren aus

Mehr als 1,2 Millionen Stunden mobile Pflege wurden im Vorjahr geleistet. Gleichzeitig wächst die Tagespflege. Die „Krone“ fragte nach und kennt nun die Hintergründe und weitere Details.
Ältere Menschen sollen möglichst lange in den eigenen vier Wänden bleiben können – und Angehörige spürbar entlastet werden. Für viele Tirolerinnen und Tiroler ist eines klar: Wenn im Alter Unterstützung notwendig wird, möchte man nicht gleich das eigene Zuhause verlassen. Die vertrauten vier Wände, die Nachbarschaft und das gewohnte Umfeld bedeuten gerade im hohen Alter ein großes Stück Lebensqualität. Damit dieser Wunsch auch bei steigendem Pflegebedarf möglich bleibt, setzt das Land Tirol verstärkt auf mobile Pflege und Tagesbetreuung. Das Motto lautet: Daheim vor stationär.
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