Wie gut ist Sprachbedienung im Auto wirklich?

Klima funktioniert deutlich besser

Bei Heizung und Klimaanlage sieht es wesentlich besser aus. Temperatur, Gebläse oder Sitzheizung lassen sich bei vielen Testautos per Sprache steuern. Trotzdem stellt der ADAC auch hier fest: Ein echter Drehregler oder eine Taste ist häufig noch schneller. Wer einfach nur die Temperatur um zwei Grad verändern möchte, braucht dafür weder Sprachassistent noch Menüstruktur.