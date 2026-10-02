Jobsuche wird für ältere Menschen immer härter

„Ab 60 oder 61 wird es wirklich schwierig“

Das hat zwei Gründe, erklärt AMS-OÖ-Chefin Iris Schmidt. Erstens gebe es einen „statistischen Effekt“: Weil das Pensionsantrittsalter von Frauen schrittweise angehoben wird, verbleiben ältere Frauen in vielen Fällen nun länger in der Arbeitslosigkeit, bevor sie offiziell ihre Rente antreten. Und zweitens: „Menschen, die vorher schon schwer am Arbeitsmarkt integrierbar waren, haben es in einer kaum pulsierenden Konjunktur noch schwieriger“, sagt Schmidt. „Bei der Generation 50+ haben wir wenig Thema, aber ab 60 oder 61 wird es wirklich schwierig. Da braucht es eine Veränderung in der Haltung – von den Unternehmen und von den Menschen, die bei uns vorgemerkt sind.“