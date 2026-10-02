E-Bike-Versicherung wollte sich 290 Euro sparen

Versicherung weigerte sich zunächst

Der Mann brachte sein Fahrrad zur Reparatur zum Fachhändler, der laufend mit dem Versicherungsunternehmen zusammenarbeitet. Wie üblich übermittelte der Fachhändler die Reparaturkosten in Höhe von insgesamt 290 Euro direkt an das Versicherungsunternehmen. Die Versicherung weigerte sich jedoch, die Kosten zu übernehmen mit dem Argument, dass der Vertrag bereits gekündigt worden sei. Allerdings wurde die Kündigung erst mit 1. Juli 2026 wirksam, der Unfall ereignete sich also während der Vertragslaufzeit.



Dann ging´s doch

Daher forderte die AK Oberösterreich das Versicherungsunternehmen auf, den entstandenen Schaden umgehend zu bezahlen. Fünf Tage später hatte das Ehepaar das Geld auf dem Konto.