Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kritische Stimmen

SPÖ-Zukunft: „Warum eigentlich nicht Doskozil?“

Burgenland
01.10.2026 19:00
Erneut hängt der Haussegen in der Bundes-SPÖ in der Löwelstraße in Wien schief. In der einmal ...
Erneut hängt der Haussegen in der Bundes-SPÖ in der Löwelstraße in Wien schief. In der einmal mehr aufgekeimten Debatte über den Parteivorsitz häufen sich die kritischen Stimmen.(Bild: Wolfgang Spitzbart)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Es ist wie im Fußball – eine Nationalmannschaft und Millionen von Teamchefs. Ähnlich verhält es sich in der Politik – die SPÖ und Hunderte Fraktionschefs. Polit-Kiebitze machen sich über die SPÖ-Zukunft so ihre eigenen Gedanken. So fallen die Reaktionen aus dem Burgenland aus.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Seifenopfer rund um den Parteivorsitz lässt seit Tagen ein Raunen durch die Internetgazetten gehen, das kaum verhallt. Entsprechend sind die Kommentare der Polit-Kiebitze aus dem Volk.

„Bashing ist zermürbend“
„Das permanente Babler-Bashing ist längst vorhersehbar und zermürbend“, schreibt ein kritischer Beobachter auf Social Media. „Eine 16-Prozent-Partei, die sich in Personaldebatten aufreibt, wird wohl bald bei zwölf Prozent angekommen sein. Daran können die Landeshauptleute Michael Ludwig, Hans Peter Doskozil und Daniel Fellner nichts ändern“, gibt ein Facebook-Nutzer zu bedenken.

„Ich mag Doskozils Standpunkt. Er arbeitet für die Menschen und lässt sich von seinem Denken nicht abbringen, wenngleich es ihm nicht leicht gemacht wird, seine Vorschläge umzusetzen. Dennoch kämpft er für seine Bürger im Burgenland“, merkt eine Frau wohlwollend an. Auf diese Meinung reagiert eine andere Dame verbittert: „Bitte, nicht schon wieder Doskozil!“ „Im Burgenland ist er gut aufgehoben“, setzt ein junger Mann nach.

Lesen Sie auch:
Doskozil kommt am Sonntag zum Ländergipfel.
Treffen wird brisanter
Roter Showdown: Doskozil kommt zu SPÖ-Ländergipfel
01.10.2026
„Krone“-Kommentar
Babler, Zeiler – oder am Ende gar ein Minister?
30.09.2026
Treffen in SPÖ-Krise
Babler und Herausforderer: Handschlag, dann Film
29.09.2026

„Was soll diese Diskussion?“
„So leid es mir als alter Sozi tut. Die SPÖ hat sich zu weit von ihren Wählern entfernt, sie wird zur Randpartei verkommen“, warnt ein Skeptiker. Saloppe Schlussfolgerung daraus: „Warum eigentlich nicht Doskozil?“, fragt eine SPÖ-Sympathisantin. „Was soll diese Diskussion? Doskozil hat klar erklärt, nicht als Parteichef zur Verfügung zu stehen. Alles andere ist Sache der SPÖ und ihrer Mitglieder“, fasst ein Polit-Kiebitz zusammen.

Kurzum, im Burgenland will sich die SPÖ beim Thema „Parteivorsitz“ nicht in öffentliche Debatten einbinden lassen. Kann sich Doskozil vorstellen, – mit Verspätung – die Position an der Spitze der Sozialdemokratie selbst einzunehmen? „Diese Frage stellt sich nicht“, lautet kurz und bündig seine Antwort.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
01.10.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
12° / 24°
Symbol heiter
Güssing
7° / 25°
Symbol heiter
Mattersburg
14° / 24°
Symbol heiter
Neusiedl am See
12° / 25°
Symbol heiter
Oberpullendorf
10° / 24°
Symbol heiter

krone.tv

In diesem Mehrfamilienhaus in Niederbayern sind vor mehr als einem Jahr drei Leichen gefunden ...
Taten in Bayern 2025
Schreckliche Details im Prozess um Dreifachmord
Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Co-Pilot will sich töten: Pilot verhindert Absturz
127.850 mal gelesen
Die Maschine war eigentlich auf dem Weg nach Tel Aviv. Der Kurs wurde jedoch geändert ...
Ausland
Mehrheit der Länder hat keine Zeitumstellung mehr
109.914 mal gelesen
In wenigen Wochen werden die Uhren in Österreich wieder um eine Stunde zurückgestellt. Viele ...
Innenpolitik
Ex-Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky verstorben
86.366 mal gelesen
Andrea Kdolsky machte ihre Krebserkrankung öffentlich, um anderen Mut zu machen und ihnen eine ...
Außenpolitik
Präsident nennt Russland „Zwerg“: Moskau sauer
1273 mal kommentiert
Bundespräsident Alexander Van der Bellen nimmt sich in letzter Zeit kein Blatt vor den Mund. Nun ...
Wirtschaft
Die neue Paketsteuer treibt bereits bizarre Blüten
1167 mal kommentiert
Bei einzelnen günstigen Produkten macht die neue Paketsteuer einen großen Teil des Endpreises ...
Wien
Hier geboren, aber Deutsch ist Fremdsprache
948 mal kommentiert
Sie sind keine Zuwanderer und scheitern dennoch an der Sprache: Eine aktuelle Auswertung über ...
Mehr Burgenland
JUSTIZSPORT-PROGRAMM
Von der Laufbahn zurück auf die Schulbank
Neue Zentrale geplant
„Es soll weit mehr als ein Bankgebäude sein“
Jaksch gegen Petschnig
FPÖ droht Kampfabstimmung im Burgenland
Rot-Goldene Traube
Unsere Winzer sind bereit für das große Finale
Tageseinteilung fix
Die Headliner stehen: Top-Acts am Nova Rock 2027
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf