SPÖ-Zukunft: „Warum eigentlich nicht Doskozil?“

„Was soll diese Diskussion?“

„So leid es mir als alter Sozi tut. Die SPÖ hat sich zu weit von ihren Wählern entfernt, sie wird zur Randpartei verkommen“, warnt ein Skeptiker. Saloppe Schlussfolgerung daraus: „Warum eigentlich nicht Doskozil?“, fragt eine SPÖ-Sympathisantin. „Was soll diese Diskussion? Doskozil hat klar erklärt, nicht als Parteichef zur Verfügung zu stehen. Alles andere ist Sache der SPÖ und ihrer Mitglieder“, fasst ein Polit-Kiebitz zusammen.