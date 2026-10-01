Ramsauer Skisprungschanze ist wieder in der Spur

Das Olympia-Aus war ein harter Schlag für die Nordische Kombination. Auf der Anlage der WM 1999 wurden jetzt 600.000 Euro investiert. Nicht nur die Sportler sehen darin eine wichtige Entscheidung für die Zukunft. Am Donnerstag wurde die neue Anlaufspur in der Ramsau eingesprungen.
Ordentlich ins Schwitzen kamen die vielen freiwilligen Helfer im Juli, als der WSV Ramsau die Abrissarbeiten an der in die Jahre gekommenen Anlaufspur der großen Skisprungschanze selbst in die Hand nahm. Mittendrin war damals Kombinierer-Ass Franz-Josef Rehrl.
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