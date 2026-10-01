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Für 600.000 Euro

Ramsauer Skisprungschanze ist wieder in der Spur

Ski Nordisch
01.10.2026 18:30
Franz-Josef Rehrl sprang die neue Anlaufspur gestern ein
Franz-Josef Rehrl sprang die neue Anlaufspur gestern ein(Bild: JFK)
Porträt von Michael Höller
Von Michael Höller

Das Olympia-Aus war ein harter Schlag für die Nordische Kombination. Auf der Anlage der WM 1999 wurden jetzt 600.000 Euro investiert. Nicht nur die Sportler sehen darin eine wichtige Entscheidung für die Zukunft. Am Donnerstag wurde die neue Anlaufspur in der Ramsau eingesprungen.

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Ordentlich ins Schwitzen kamen die vielen freiwilligen Helfer im Juli, als der WSV Ramsau die Abrissarbeiten an der in die Jahre gekommenen Anlaufspur der großen Skisprungschanze selbst in die Hand nahm. Mittendrin war damals Kombinierer-Ass Franz-Josef Rehrl.

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