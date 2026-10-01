Heizen ist für ein Viertel aller Mieter unleistbar

Zwar herrscht derzeit tagsüber noch mildes Spätsommerwetter, doch in den Nächten kriecht schon die herbstliche Kühle in die Räume. Und in wenigen Wochen wird die Winterkälte das weite Land in frostigem Griff haben. Ein Moment, vor dem immer mehr Menschen in Niederösterreich Angst haben müssen.