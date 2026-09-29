Babler und Herausforderer Zeiler bei Filmpremiere

„Es ist Feuer am Dach“, sagt Ex-Geschäftsführer

Aus der mächtigen Wiener Landespartei heißt es: „Ein konstruktiver und vertrauensvoller Austausch der Länder-Verantwortlichen ist etwas Positives.“ Christian Deutsch, ehemaliger Bundesgeschäftsführer und Ludwig-Vertrauter, sagt: „Es ist Feuer am Dach. Bei diesen Umfragen hätte früher selbst Andreas Babler Andreas Babler zum Rücktritt aufgefordert. Daher ist ein geordneter Übergang wichtig, weil es keinen Sinn macht und nur die Partei schwer beschädigen würde.“ Deutsch wird dem Lager von Doris Bures zugerechnet, die ein zerrüttetes Verhältnis zu Babler hat.