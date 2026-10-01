Von der Laufbahn zurück auf die Schulbank

Harter Alltag

Tagwache um 5.40 Uhr, eine Runde mit dem Hund, ab 7.50 Uhr Unterricht bis 16 Uhr und danach noch ins Lauftraining. So sah zuletzt Bredlingers Alltag aus. „In den ersten Tagen war es eine Umstellung. Acht Stunden sitzen und danach trainieren, das bin ich nicht gewohnt“, lacht die Trausdorferin. Gejammert wird trotzdem nicht: „Das gehört eben zu meiner Ausbildung – und ich weiß ja, wofür ich das mache.“ Geteiltes Leid ist bekanntlich halbes Leid. Neben Bredlinger büffeln in Steinbrunn unter anderem HYROX-Athleten, Mountainbiker und Gewichtheber. „Ich kann von den anderen Sportarten enorm profitieren.“