Auch dieses Land hat seinen Irak-Einsatz beendet

„Operation Inherent Resolve“

An der „Operation Inherent Resolve“ waren zeitweise rund 80 Staaten weltweit beteiligt. Unter diesen befand sich auch Deutschland, das Ausbildner in den Irak entsandte, bei der Luftbetankung und der Aufklärung mithalf. Nun hat aber auch die Bundeswehr ihren Einsatz im Irak beendet. Die letzten 28 deutschen Soldatinnen und Soldaten landeten am Donnerstag auf dem Luftwaffenstützpunkt Wunstorf in Niedersachsen, wie das Verteidigungsministerium am Donnerstag mitteilte. Zuvor war das Feldlager in Erbil an die irakische Regierung übergeben worden.