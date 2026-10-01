„Es soll weit mehr als ein Bankgebäude sein“

Die Raiffeisen Regionalbank Güssing-Jennersdorf erhält eine neue Zentrale in Güssing. Die Pläne wurden nun vorgestellt. In zwei Jahren soll die Eröffnung erfolgen. Rund 20 Millionen Euro werden dafür investiert.
Moderne Arbeitsplätze, zeitgemäße Bankberatung sowie auch Raum für Begegnung und Austausch: Das alles soll die neue Zentrale „R3“ der Raiffeisen Regionalbank in der Schulstraße in Güssing künftig vereinen. Die Pläne für den künftigen Standort wurden nun erstmals vor Ort präsentiert.
Vorstandsdirektor Günter Penthor betont, dass die Zentrale mehr als ein Bankgebäude sein wird: „Sie ist als moderner Arbeits- und Bankstandort konzipiert und soll gleichzeitig ein Ort für die Region sein.“ Neben Beratung und Arbeitsplätzen seien zudem Bereiche für Begegnung, Zusammenarbeit und Veranstaltungen vorgesehen.
Alle Kundengeschäfte im Erdgeschoß
Geplant ist ein dreigeschoßiger Neubau aus Stahlbeton, Holz und Glas. Im Erdgeschoß sollen alle Kundengeschäfte abgewickelt werden. Insgesamt rund 20 Millionen werden investiert. Der Name „R3“ ist bewusst gewählt: „Die drei Bögen im Logo greifen die Begriffe Region, Raum und Rolle auf und verdeutlichen somit, dass wir in dieser neuen Filiale einen Ort der Begegnung für die Region sehen“, erklärt Projektleiter Christoph Zimmermann.
Der Spatenstich für das Hauptquartier ist im April 2027 geplant, die Eröffnung im Oktober 2028. Was danach mit der bisherigen Zentrale in der Hauptstraße passiert, ist noch offen. Ein Teil davon soll zu Wohnungen rückgebaut werden.
Leitbetrieb im Südburgenland
Die Raiffeisen Regionalbank Güssing-Jennersdorf hat mehr als 37.000 Kunden, beschäftigt 110 Mitarbeiter an neun Standorten und weist eine Bilanzsumme von mehr als einer Milliarde Euro aus. Damit zählt das Geldinstitut zu den Leitbetrieben in der Region.
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