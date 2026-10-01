„Es soll weit mehr als ein Bankgebäude sein“

Alle Kundengeschäfte im Erdgeschoß

Geplant ist ein dreigeschoßiger Neubau aus Stahlbeton, Holz und Glas. Im Erdgeschoß sollen alle Kundengeschäfte abgewickelt werden. Insgesamt rund 20 Millionen werden investiert. Der Name „R3“ ist bewusst gewählt: „Die drei Bögen im Logo greifen die Begriffe Region, Raum und Rolle auf und verdeutlichen somit, dass wir in dieser neuen Filiale einen Ort der Begegnung für die Region sehen“, erklärt Projektleiter Christoph Zimmermann.