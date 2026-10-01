„Disziplin!“ Ibrahimovic bringt Fans zum Staunen

Auch nach seiner aktiven Fußballkarriere hat Zlatan Ibrahimovic offenbar nichts von seinem Ehrgeiz verloren. Mit einem beeindruckenden Video aus dem Fitnessstudio begeistert der Schwede derzeit seine Fans auf Instagram.
In dem Clip arbeitet sich Ibrahimović mit der Langhantel Schritt für Schritt nach oben. Beginnend bei 100 Kilogramm steigert er das Gewicht bis auf beeindruckende 140 Kilo und wuchtet die Hantel explosiv vom Boden auf Schulterhöhe.
„Disziplin“
Viele Worte braucht Ibrahimovic dafür nicht. Seine Botschaft zum Video besteht aus nur einem Wort: „Disziplin“.
Und genau die stellt der ehemalige Stürmer eindrucksvoll unter Beweis. Auch Jahre nach seinen größten Erfolgen im Fußball arbeitet er weiter hart an seinem Körper und zeigt seinen Fans, dass er im Kraftraum noch immer viel leisten kann.
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