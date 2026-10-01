Schwarzbär stiehlt Kühltasche mit Bier und Steaks

Eigentlich wollte eine Urlauberfamilie am 16. September in Gatlinburg im US-Bundesstaat Tennessee nur noch eine weitere Ladung Gepäck aus ihrem SUV holen. Doch als sie zum Wagen zurückkam, wartete dort bereits ein pelziger Überraschungsgast: Ein Schwarzbär hatte sich auf der Suche nach etwas Essbarem ins Auto begeben – und wurde auch fündig.