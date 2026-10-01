Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Pelziger US-Dieb

Schwarzbär stiehlt Kühltasche mit Bier und Steaks

Ausland
01.10.2026 18:55
Porträt von Gabor Agardi
Von Gabor Agardi

Einem pelzigen Dieb ist eine Familie im US-Bundesstaat Tennessee zum Opfer gefallen. Beim Ausräumen des Autos „half“ ein Schwarzbär mit. Seine Beute – eine Kühltasche mit dem Abendessen der Familie – ließ der ungebetene Gast allerdings nicht mehr los.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Eigentlich wollte eine Urlauberfamilie am 16. September in Gatlinburg im US-Bundesstaat Tennessee nur noch eine weitere Ladung Gepäck aus ihrem SUV holen. Doch als sie zum Wagen zurückkam, wartete dort bereits ein pelziger Überraschungsgast: Ein Schwarzbär hatte sich auf der Suche nach etwas Essbarem ins Auto begeben – und wurde auch fündig.

Die Familienmitglieder begannen, laut zu schreien, und konnten den ungebetenen Gast zwar ...
Die Familienmitglieder begannen, laut zu schreien, und konnten den ungebetenen Gast zwar vertreiben. Doch die Beute wollte das Wildtier nicht zurücklassen.(Bild: Screenshot kameraOne)

Denn dort befand sich noch eine Kühltasche mit Steaks, Bier und Donuts. Die Familienmitglieder begannen, laut zu schreien, und konnten den ungebetenen Gast zwar vertreiben. Doch die Beute wollte das Wildtier nicht zurücklassen und rannte mit dem Abendessen der Familie davon. Aufnahmen des kuriosen Überfalls verbreiten sich seither in den sozialen Medien.

Lesen Sie auch:
„Back Pack“ hat die Abstimmung gewonnen – der Braunbär sei der „ultimative Kämpfer und ...
„Ultimativer Kämpfer“
Braunbär „Backpack“ als Sieger von „Fat Bear“-Wahl
30.09.2026
Kurioses Video
Bär knackt „bärensichere“ Mülltonne spielend
09.09.2026

Bären auf Snack-Jagd
Der Kühltaschen-Raub war keineswegs der einzige Bärenstreich dieses Jahres in Gatlinburg: Anfang Juli schnappte sich ein Schwarzbär ein Sackerl mit Wassermelonenstücken. Ende Juli stiegen eine Bärenmutter und vier Jungtiere in ein Auto ein und bedienten sich an zurückgebliebenem Eis. Im August wiederum plünderte ein Bär gleich zwei Kühltaschen auf einem Pickup und beschädigte dabei sogar dessen Abdeckung.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
01.10.2026 18:55
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
BierFamilieAuto
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf