Pelziger US-Dieb
Schwarzbär stiehlt Kühltasche mit Bier und Steaks
Einem pelzigen Dieb ist eine Familie im US-Bundesstaat Tennessee zum Opfer gefallen. Beim Ausräumen des Autos „half“ ein Schwarzbär mit. Seine Beute – eine Kühltasche mit dem Abendessen der Familie – ließ der ungebetene Gast allerdings nicht mehr los.
Eigentlich wollte eine Urlauberfamilie am 16. September in Gatlinburg im US-Bundesstaat Tennessee nur noch eine weitere Ladung Gepäck aus ihrem SUV holen. Doch als sie zum Wagen zurückkam, wartete dort bereits ein pelziger Überraschungsgast: Ein Schwarzbär hatte sich auf der Suche nach etwas Essbarem ins Auto begeben – und wurde auch fündig.
Denn dort befand sich noch eine Kühltasche mit Steaks, Bier und Donuts. Die Familienmitglieder begannen, laut zu schreien, und konnten den ungebetenen Gast zwar vertreiben. Doch die Beute wollte das Wildtier nicht zurücklassen und rannte mit dem Abendessen der Familie davon. Aufnahmen des kuriosen Überfalls verbreiten sich seither in den sozialen Medien.
Bären auf Snack-Jagd
Der Kühltaschen-Raub war keineswegs der einzige Bärenstreich dieses Jahres in Gatlinburg: Anfang Juli schnappte sich ein Schwarzbär ein Sackerl mit Wassermelonenstücken. Ende Juli stiegen eine Bärenmutter und vier Jungtiere in ein Auto ein und bedienten sich an zurückgebliebenem Eis. Im August wiederum plünderte ein Bär gleich zwei Kühltaschen auf einem Pickup und beschädigte dabei sogar dessen Abdeckung.
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