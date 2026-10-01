Massenverhaftungen erschüttern Türkei-Fußball!

„Keiner hat gedacht, dass das Probleme bereiten wird!“

Die Klubvertreter müssen sich nun vor dem Disziplinarkomitee des Verbandes verantworten. Dogan hatte bereits erklärt, dass er ein Wettkonto hatte und dieses den Behörden gemeldet habe. „Diese (Wett-, Anm.) Unternehmen haben Klubs gesponsert und haben Einführungsveranstaltungen organisiert. Keiner hat gedacht, dass das Probleme bereiten wird. Wenn wir einen Fehler begangen haben, entschuldigen wir uns dafür. Aber wir haben nichts falsch gemacht“, sagte der Trabzonspor-Chef dem Sportsender „A Spor“.