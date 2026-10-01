Massenverhaftungen erschüttern Türkei-Fußball!

Der türkische Fußball-Verband (TFF) hat im Zuge der Ermittlungen in einem Skandal um illegale Wetten 448 ehemalige und amtierende Funktionäre von Klubs der erst- und zweithöchsten Liga vorläufig gesperrt!
Darunter befinden sich Trabzonspors Präsident Ertugul Dogan oder der Vizepräsident von Besiktas Istanbul, Hakan Daltaban. Wie der TFF am Donnerstag bekannt gab, hätten die betroffenen Funktionäre in den vergangenen fünf Jahren während ihrer Amtszeiten Wetten platziert.
„Keiner hat gedacht, dass das Probleme bereiten wird!“
Die Klubvertreter müssen sich nun vor dem Disziplinarkomitee des Verbandes verantworten. Dogan hatte bereits erklärt, dass er ein Wettkonto hatte und dieses den Behörden gemeldet habe. „Diese (Wett-, Anm.) Unternehmen haben Klubs gesponsert und haben Einführungsveranstaltungen organisiert. Keiner hat gedacht, dass das Probleme bereiten wird. Wenn wir einen Fehler begangen haben, entschuldigen wir uns dafür. Aber wir haben nichts falsch gemacht“, sagte der Trabzonspor-Chef dem Sportsender „A Spor“.
Der türkische Fußball befindet sich in einer Krise
Der türkische Fußball befindet sich wegen der Vorwürfe illegaler Sportwetten gegen Schiedsrichter, Spieler und Vereinsfunktionäre seit vergangenem Jahr in einer Krise. Im Oktober 2025 hatte der türkische Fußballverband Anschuldigungen bekannt gemacht, laut denen zunächst 152 Referees aktiv Wetten platziert haben sollen. Anschließend wurde auch gegen Vereine und Spieler ermittelt, Schiedsrichter und mehr als 1000 Spieler aus unterschiedlichen Ligen wurden für die Zeit der Ermittlungen gesperrt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.