Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Entsetzen ist groß

Massenverhaftungen erschüttern Türkei-Fußball!

Fußball International
01.10.2026 18:40
Der türkische Fußball befindet sich in einer Krise ...
Der türkische Fußball befindet sich in einer Krise ...(Bild: EPA/ERDEM SAHIN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der türkische Fußball-Verband (TFF) hat im Zuge der Ermittlungen in einem Skandal um illegale Wetten 448 ehemalige und amtierende Funktionäre von Klubs der erst- und zweithöchsten Liga vorläufig gesperrt!

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Darunter befinden sich Trabzonspors Präsident Ertugul Dogan oder der Vizepräsident von Besiktas Istanbul, Hakan Daltaban. Wie der TFF am Donnerstag bekannt gab, hätten die betroffenen Funktionäre in den vergangenen fünf Jahren während ihrer Amtszeiten Wetten platziert.

„Keiner hat gedacht, dass das Probleme bereiten wird!“
Die Klubvertreter müssen sich nun vor dem Disziplinarkomitee des Verbandes verantworten. Dogan hatte bereits erklärt, dass er ein Wettkonto hatte und dieses den Behörden gemeldet habe. „Diese (Wett-, Anm.) Unternehmen haben Klubs gesponsert und haben Einführungsveranstaltungen organisiert. Keiner hat gedacht, dass das Probleme bereiten wird. Wenn wir einen Fehler begangen haben, entschuldigen wir uns dafür. Aber wir haben nichts falsch gemacht“, sagte der Trabzonspor-Chef dem Sportsender „A Spor“.

Der türkische Fußball befindet sich in einer Krise
Der türkische Fußball befindet sich wegen der Vorwürfe illegaler Sportwetten gegen Schiedsrichter, Spieler und Vereinsfunktionäre seit vergangenem Jahr in einer Krise. Im Oktober 2025 hatte der türkische Fußballverband Anschuldigungen bekannt gemacht, laut denen zunächst 152 Referees aktiv Wetten platziert haben sollen. Anschließend wurde auch gegen Vereine und Spieler ermittelt, Schiedsrichter und mehr als 1000 Spieler aus unterschiedlichen Ligen wurden für die Zeit der Ermittlungen gesperrt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
01.10.2026 18:40
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Co-Pilot will sich töten: Pilot verhindert Absturz
127.850 mal gelesen
Die Maschine war eigentlich auf dem Weg nach Tel Aviv. Der Kurs wurde jedoch geändert ...
Ausland
Mehrheit der Länder hat keine Zeitumstellung mehr
109.914 mal gelesen
In wenigen Wochen werden die Uhren in Österreich wieder um eine Stunde zurückgestellt. Viele ...
Innenpolitik
Ex-Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky verstorben
86.366 mal gelesen
Andrea Kdolsky machte ihre Krebserkrankung öffentlich, um anderen Mut zu machen und ihnen eine ...
Außenpolitik
Präsident nennt Russland „Zwerg“: Moskau sauer
1273 mal kommentiert
Bundespräsident Alexander Van der Bellen nimmt sich in letzter Zeit kein Blatt vor den Mund. Nun ...
Wirtschaft
Die neue Paketsteuer treibt bereits bizarre Blüten
1167 mal kommentiert
Bei einzelnen günstigen Produkten macht die neue Paketsteuer einen großen Teil des Endpreises ...
Wien
Hier geboren, aber Deutsch ist Fremdsprache
948 mal kommentiert
Sie sind keine Zuwanderer und scheitern dennoch an der Sprache: Eine aktuelle Auswertung über ...
Mehr Fußball International
Damen-Champions-League
LIVE: Weiter geht‘s bei Austria gegen Inter!
Nations-League-Duell
Die Aufstellung: So startet ÖFB-Team gegen Irland!
Streit mit Barca
„Fall Negreira“ – UEFA prüft Real-Bschwerde
Kraftpaket
„Disziplin!“ Ibrahimovic bringt Fans zum Staunen
Entsetzen ist groß
Massenverhaftungen erschüttern Türkei-Fußball!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf