FPÖ droht Kampfabstimmung im Burgenland

Die interne Stimmung sei verbesserungswürdig, meinte er: „Deshalb habe ich gesagt: Ich stelle mich der Kandidatur als Alternative für die, die das auch so sehen wie ich.“ Die FPÖ Burgenland soll auf den Weg gebracht werden, auf dem sich die Landesparteien in anderen Bundesländern bereits befinden. Er wolle nun Verantwortung übernehmen und stelle sich der Wahl, so der Mandatar.