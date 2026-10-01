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Rot-Goldene Traube

Unsere Winzer sind bereit für das große Finale

Burgenland
01.10.2026 11:00
Am 9. Oktober wird die Rot-Goldene Traube zum fünften Mal verliehen.
Am 9. Oktober wird die Rot-Goldene Traube zum fünften Mal verliehen.(Bild: Krone KREATIV/Reinhard Judt, stock.adobe.com)
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Von Karl Grammer

Die Rot-Goldene Traube ist zum Greifen nah, bald geht es um den Weinpreis des Jahres. Diesmal werden die Kategorien „Weißwein aus einer Einzelriede, Jahrgang 2024 bis 2021“ und „Cuvée, Jahrgang 2024 bis 2021“ vorgestellt.

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Großes Kompliment für die Rot-Goldene Traube! Dieser Event ist einfach eine großartige Werbung für den österreichischen Wein, die kaum aussagekräftiger und treffender sein könnte.“ Lobeshymnen wie diese aus Anbauregionen außerhalb des Burgenlandes spiegeln die Bedeutung der heimischen Weinwirtschaft wider.

Millionen an Werbewert
Hohe Qualität, spannende Konzepte und die Herkunft als starke Marke – das sind laut langjährigen Branchenkennern die Erfolgsfaktoren der Rot-Goldenen Traube. „Die begehrte Trophäe hat bereits viele Millionen Euro an Werbewert erwirtschaftet“, heißt es. Bei der Gala am 9. Oktober in der Csello-Mühle in Oslip geht die Prämierung der besten Winzer in die alles entscheidende Runde.

In dem großen Finale stehen jeweils die Top 3 aus zehn Kategorien, eine mit 160 Gästen und Experten hochkarätig besetzte Jury kürt in einer Blindverkostung die Gewinner. Heute stellt die „Krone“ die Favoriten auf den Titel in den zwei Kategorien „Weißwein aus einer Einzelriede, Jahrgang 2024 bis 2021“ und „Cuvée, Jahrgang 2024 bis 2021“ vor. 

Jahrgang 2024 bis 2021
Weißwein aus einer Einzelriede
Den Chardonnay Ried Steinriegel 2024 von Albert Gesellmann aus Deutschkreutz zeichnet wahre ...
Den Chardonnay Ried Steinriegel 2024 von Albert Gesellmann aus Deutschkreutz zeichnet wahre Größe aus: saftig, elegant mit dezenter Holzwürze, gepaart mit gut eingebundener Säure, schönes Reifepotenzial.(Bild: Reinhard Judt)
Mit dem Welschriesling Ried Ratschen 2024 ist Winzer Reinhold Krutzler aus Deutsch Schützen ...
Mit dem Welschriesling Ried Ratschen 2024 ist Winzer Reinhold Krutzler aus Deutsch Schützen unter den drei Besten. Kurzum, am Gaumen kräftig und kernig, mit zarten Mandelnoten und einem mineralischen Abgang.(Bild: Christian Schulter)
Leithaberg DAC Grüner Veltliner Ried Himmelreich 2024 lautet die Ansage von Michael und Josef ...
Leithaberg DAC Grüner Veltliner Ried Himmelreich 2024 lautet die Ansage von Michael und Josef Bayer aus Donnerskirchen im Finale: schöne Komplexität, feine Würze, nussige Noten, Nougat zart im Abgang.(Bild: Reinhard Judt)
Jahrgang 2024 bis 2021
Cuvée
Römerschanze 2022 nennt Winzer Christian Haider aus Neusiedl seine Cuvée für das große Finale. ...
Römerschanze 2022 nennt Winzer Christian Haider aus Neusiedl seine Cuvée für das große Finale. Reife Tannine, eine saftige Struktur, ein langer, würziger Abgang und viel Reifepotenzial prägen diesen Wein.(Bild: Reinhard Judt)
AMPUNKT 2022 heißt der Titelanwärter von Rudolf und Christa Salzl aus Illmitz. „Am Gaumen ...
AMPUNKT 2022 heißt der Titelanwärter von Rudolf und Christa Salzl aus Illmitz. „Am Gaumen voluminös und samtig, gut eingebundene Tannine, ein saftiger Extrakt und langer, eleganter Abgang“, so die Jury.(Bild: Reinhard Judt)
Mit der Cuvée vom Goldberg 2021 mischt inmitten der Top 3 Winzer Harald Schindler aus Mörbisch ...
Mit der Cuvée vom Goldberg 2021 mischt inmitten der Top 3 Winzer Harald Schindler aus Mörbisch mit: tiefes Rubinrot mit granatroten Reflexen, gut eingebundene Tannine, saftiger Extrakt, langer, komplexer Abgang.(Bild: Reinhard Judt)
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