Unsere Winzer sind bereit für das große Finale

Millionen an Werbewert

Hohe Qualität, spannende Konzepte und die Herkunft als starke Marke – das sind laut langjährigen Branchenkennern die Erfolgsfaktoren der Rot-Goldenen Traube. „Die begehrte Trophäe hat bereits viele Millionen Euro an Werbewert erwirtschaftet“, heißt es. Bei der Gala am 9. Oktober in der Csello-Mühle in Oslip geht die Prämierung der besten Winzer in die alles entscheidende Runde.