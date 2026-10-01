Unsere Winzer sind bereit für das große Finale

Die Rot-Goldene Traube ist zum Greifen nah, bald geht es um den Weinpreis des Jahres. Diesmal werden die Kategorien „Weißwein aus einer Einzelriede, Jahrgang 2024 bis 2021“ und „Cuvée, Jahrgang 2024 bis 2021“ vorgestellt.
Großes Kompliment für die Rot-Goldene Traube! Dieser Event ist einfach eine großartige Werbung für den österreichischen Wein, die kaum aussagekräftiger und treffender sein könnte.“ Lobeshymnen wie diese aus Anbauregionen außerhalb des Burgenlandes spiegeln die Bedeutung der heimischen Weinwirtschaft wider.
Millionen an Werbewert
Hohe Qualität, spannende Konzepte und die Herkunft als starke Marke – das sind laut langjährigen Branchenkennern die Erfolgsfaktoren der Rot-Goldenen Traube. „Die begehrte Trophäe hat bereits viele Millionen Euro an Werbewert erwirtschaftet“, heißt es. Bei der Gala am 9. Oktober in der Csello-Mühle in Oslip geht die Prämierung der besten Winzer in die alles entscheidende Runde.
In dem großen Finale stehen jeweils die Top 3 aus zehn Kategorien, eine mit 160 Gästen und Experten hochkarätig besetzte Jury kürt in einer Blindverkostung die Gewinner. Heute stellt die „Krone“ die Favoriten auf den Titel in den zwei Kategorien „Weißwein aus einer Einzelriede, Jahrgang 2024 bis 2021“ und „Cuvée, Jahrgang 2024 bis 2021“ vor.
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