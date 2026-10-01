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Vor CR7-Zoff gab‘s schon Stinkefinger und Boykott

Fußball International
01.10.2026 18:30
Keine besten Freunde: Frankreichs Domenech und Anelka bei der WM 2010.
Keine besten Freunde: Frankreichs Domenech und Anelka bei der WM 2010.(Bild: GEPA)
Porträt von Martin Wechtl
Von Martin Wechtl

Cristiano Ronaldo sorgt für Zoff – doch vor CR7 gab’s schon reichlich Eskalationen: Stefan Effenberg, Roy Keane oder Nicolas Anelka sorgten bereits vor einigen Jahren für Schlagzeilen. Wer legte sich mit wem an – und was waren die kuriosesten Ausraster?

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Hollywood-reif! Cristiano Ronaldos Flucht aus dem portugiesischen Teamcamp klingt wie das Drehbuch eines Blockbusters:

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