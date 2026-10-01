Roter Showdown: Doskozil kommt zu SPÖ-Ländergipfel

Wiedersehen mit Babler und Ludwig

Damit gewinnt der rote Showdown am Sonntag, bei dem die Ablöse von Andreas Babler als SPÖ-Chef in die Wege geleitet werden könnte, an zusätzlicher Brisanz. Zum ersten Mal seit Langem kommt es zu einem Wiedersehen zwischen Babler und Doskozil in einer Gremiensitzung. Zum ersten Mal seit Langem werden auch der mächtige Wiener Bürgermeister Michael Ludwig und Doskozil gleich zweimal wieder auf demselben Tisch Platz nehmen. Doskozil zog sich ja aus den roten Führungsgremien zurück – fehlte etwa auch beim Bundesparteitag krankheitsbedingt.