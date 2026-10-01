Roter Showdown: Doskozil kommt zu SPÖ-Ländergipfel

Der für Sonntag geplante Showdown in der SPÖ wird immer brisanter: Wie die „Krone“ erfuhr, wird auch Burgenlands SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil zu den Ländergipfeln in der Bundeshauptstadt reisen. Inhaltlich wollte der Landeschef nichts vorwegnehmen.
„Kommt Hans Peter Doskozil, oder kommt er nicht?“, fragten sich Genossen quer durch Österreich mit Blick auf die beiden SPÖ-Ländergipfel am Sonntag in Wien. Wie die „Krone“ nun erfuhr, wird der mächtige Rote dieses Mal wieder an einer Besprechung der SPÖ-Spitzen in Wien teilnehmen. Das bestätigte sein Büro am Donnerstagvormittag.
Wiedersehen mit Babler und Ludwig
Damit gewinnt der rote Showdown am Sonntag, bei dem die Ablöse von Andreas Babler als SPÖ-Chef in die Wege geleitet werden könnte, an zusätzlicher Brisanz. Zum ersten Mal seit Langem kommt es zu einem Wiedersehen zwischen Babler und Doskozil in einer Gremiensitzung. Zum ersten Mal seit Langem werden auch der mächtige Wiener Bürgermeister Michael Ludwig und Doskozil gleich zweimal wieder auf demselben Tisch Platz nehmen. Doskozil zog sich ja aus den roten Führungsgremien zurück – fehlte etwa auch beim Bundesparteitag krankheitsbedingt.
Am Sonntag kommt es nun zum großen Wiedersehen. Wie berichtet, wollen sich die Bundesländer vor dem Treffen mit Babler um 16 Uhr ja vorab „koordinieren“. Gegen 14 Uhr – also unmittelbar vor dem Treffen mit Babler – wollen sich alle neun Landesparteichefs miteinander abstimmen. Geplant war der Gipfel vor dem Gipfel im Wiener Rathaus. Nachdem das – wie so vieles in der SPÖ – aber vorab publik wurde, dürfte man sich nun in Räumlichkeiten abseits des Rathauses zurückziehen.
Landeshauptmann hält sich bedeckt
Inhaltlich will sich Doskozil vor seinem Ausflug nach Wien nicht in die Karten schauen lassen. Bekannt ist aber seine klare Kritik an seinem einstigen Herausforderer Andreas Babler. Und mehrfach betonte der Landeshauptmann zuletzt auch, Bablers nunmehrigen Herausforderer Gerhard Zeiler nicht unterstützen zu wollen.
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