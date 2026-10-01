Megastau nach Unfall mit sieben Autos in Linz

Rund eine Stunde lang standen viele Pendler auf der Mühlkreisautobahn. Gegen 7.30 Uhr war der Verkehr nämlich vollständig zum Erliegen gekommen. Der Grund: Es war gegen 7 Uhr zu einem Auffahrunfall gekommen, bei dem sieben Autos beteiligt waren. Schnell stand alles, auch weil drei der beteiligten Autos abgeschleppt werden mussten.