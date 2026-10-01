Megastau nach Unfall mit sieben Autos in Linz

Nichts geht mehr – das hieß es am Donnerstagfrüh auf der Linzer Stadtautobahn. Von Urfahr fast bis zum Knoten Linz reichte der Stau, weil es zuvor in einem Baustellenbereich einen Unfall mit sieben Autos gegeben hat. Die Autofahrer brauchten Geduld.
Rund eine Stunde lang standen viele Pendler auf der Mühlkreisautobahn. Gegen 7.30 Uhr war der Verkehr nämlich vollständig zum Erliegen gekommen. Der Grund: Es war gegen 7 Uhr zu einem Auffahrunfall gekommen, bei dem sieben Autos beteiligt waren. Schnell stand alles, auch weil drei der beteiligten Autos abgeschleppt werden mussten.
Unfall im Baustellenbereich
„Der Unfall hatte sich im Baustellenbereich auf der A7 (Mühlkreis Autobahn) in Richtung A1 kurz vor dem Knoten Linz ereignet, binnen kurzer Zeit standen die Kolonnen bis Dornach zurück“, berichtet der ÖAMTC.
Doch auch wer nach Linz hereinwollte, benötigte Geduld. Der Gegenverkehrsbereich auf der A7 zwischen A1 und Franzosenhausweg wirkten sich bei der Fahrt in die Stadt Richtung Norden massiv aus. Die Staus reichten auf der A1 (West Autobahn) bis über den Knoten Haid hinaus, so die ÖAMTC.
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