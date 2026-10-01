Erste Landtagssitzung wird teure Angelegenheit

17 statt 70 Millionen Euro

Wie berichtet, sind die Kasberg-Betreiber mit dem, was heute beschlossen werden soll, nicht zufrieden. Geplant ist laut ÖVP eine Mehrjahresverpflichtung mit einer Investition von bis zu 17 Millionen Euro. Für eine längerfristige Absicherung des Skigebiets brauche es aber mehr, sagt der Geschäftsführer der Almtaler Bergbahnen, Fritz Drack: 33 Millionen Euro für die nächsten fünf bis zehn Jahre, bis zu 70 Millionen Euro für die nächsten 20 Jahre.