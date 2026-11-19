Wann gibt es das Comeback?

Generell sei die Situation 2024 anders gewesen, als es den Anschein hatte. „Ich bin nicht einfach verschwunden. Eines Morgens im Mai 2024 wachte ich auf und sagte: Ich höre auf. Darüber habe ich schon länger nachgedacht. Und wenn ich eine Idee habe, setze ich sie auch um. Ich zog nach Dallas, ging dann nach Mailand und schließlich nach Argentinien.“