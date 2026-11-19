Nachdem Camila Giorgi ihr überraschendes Tennis-Comeback angekündigt hat, hat sie sich auch über ihre turbulenten vergangenen Jahre zu Wort gemeldet. Dass sie 2024 vor Skandalen in Italien einfach geflohen sei, will die 34-Jährige nicht so stehen lassen.
Ihr bisher letztes Profi-Match bestritt Giorgi im März 2024 in Indian Wells gegen Iga Swiatek. Anschließend begann eine wilde Zeit. Plötzlich herrschte nämlich Funkstille – nicht nur in Italien wunderte man sich, wo die Tennis-Dame geblieben ist. Italienische Medien berichteten schließlich über Steuerprobleme, eine ausgeräumte Villa und gefälschten Corona-Impf-Zertifikate.
Mittlerweile ist Giorgi zurück in ihrer Heimat, hat laut eigenen Angaben ein „neues Leben“ gestartet. Die Italienerin ist vor wenigen Wochen erstmals Mutter geworden und hat mit Andreas Pasutti ihre „große Liebe“ gefunden. Im neuen Jahr will sie wieder als Tennis-Profi angreifen. Ihr Team steht und ein Anwalt kümmert sich darum, dass alle entstandenen Probleme „geklärt werden“, wie Giorgi dem „Corriere della Sera“ verraten hat.
Wann gibt es das Comeback?
Generell sei die Situation 2024 anders gewesen, als es den Anschein hatte. „Ich bin nicht einfach verschwunden. Eines Morgens im Mai 2024 wachte ich auf und sagte: Ich höre auf. Darüber habe ich schon länger nachgedacht. Und wenn ich eine Idee habe, setze ich sie auch um. Ich zog nach Dallas, ging dann nach Mailand und schließlich nach Argentinien.“
Jetzt aber will sie es auf der großen Tennis-Bühne noch einmal wissen. „Ich bin im Wada-Kontrollsystem und könnte ab Jänner wieder Wettkämpfe bestreiten. Wann und wo ich beginne, weiß ich noch nicht. Momentan konzentriere ich mich voll aufs Training.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.