Mit Mozartkugel-Spott
Böhmermann-Störaktion sprengt Auftritt von Kurz
Eigentlich wollte Sebastian Kurz an der Universität Zürich über wirtschaftliche Freiheit sprechen. Doch statt eines ungestörten Vortrags bekam der frühere Bundeskanzler plötzlich akustischen Besuch aus Deutschland. Aus versteckten Lautsprechern ertönte die Stimme von Satiriker Jan Böhmermann – samt wenig schmeichelhafter Bezeichnung für den Österreicher. Und es blieb nicht bei dieser einen Störaktion.
Auf Einladung des Schweizerischen Instituts für Auslandsforschung sprach Kurz am Dienstagabend zum Thema „Freie Wirtschaft in einer freien Gesellschaft“. Nach gut einer halben Stunde wurde der Vortrag erstmals unterbrochen. Aus einem versteckten Bluetooth-Lautsprecher ertönte plötzlich eine Durchsage aus dem „ZDF Magazin Royale“: „Guten Tag, nun folgt eine kurze Durchsage vom ZDF Magazin Royale“, war zu hören.
Darauf folgte ein Ausschnitt aus der Sendung von Moderator Jan Böhmermann, der Kurz unter anderem als „menschgewordene Mozartkugel“ bezeichnete.
Während Sicherheitsleute nach der Box suchten, dürfte dem ehemaligen Kanzler das Lächeln vergangen sein. Der Lautsprecher wurde schließlich gefunden und ausgeschaltet. Das Gespräch konnte danach zunächst ungestört fortgesetzt werden.
Videos von den Unterbrechungen machen in den sozialen Medien die Runde:
Erneute Störung bei Fragerunde
Wie der Schweizer „Blick“ berichtet, war die Aktion damit aber noch nicht vorbei. Gegen Ende der Veranstaltung wurde die Tonspur erneut eingespielt. Zusätzlich gab es Zwischenrufe aus dem Publikum, in denen Kurz unter anderem mit seinen Kontakten zum US-Investor Peter Thiel konfrontiert und der Spionage bezichtigt wurde. Der Ex-Kanzler reagierte betont locker: „Die Peter-Thiel-Frage kam noch nicht.“
Die Universität Zürich bestätigte die Vorfälle dem Medium gegenüber. Rund zehn Minuten vor dem Ende sei es während der Fragerunde zu einer weiteren Unterbrechung gekommen. Eine beteiligte Person sei aus dem Hörsaal begleitet worden. Weil sie sich geweigert habe, ihre Identität bekannt zu geben, sei die Polizei zur Feststellung der Personalien hinzugezogen worden.
Wie der „Spiegel“ unter Berufung auf die Geschäftsführerin des Instituts berichtet, wurde ungefähr zu diesem Zeitpunkt auch eine zweite Lautsprecherbox gefunden und entfernt. Der offizielle Video-Mitschnitt der Veranstaltung wurde zudem an einer Stelle gekürzt. Die Zwischenrufe seien darin zwar zu hören, aber nicht zu verstehen gewesen.
Böhmermann hatte Kurz im Visier
Böhmermanns „ZDF Magazin Royale“ und Sebastian Kurz begleitet bereits eine längere Historie, war der Ex-Kanzler doch immer wieder ausgewäjhltes satirisches Ziel von Böhmermann. In einer der letzten Ausgaben Ende Oktober beschäftigte sich der Showmaster mit Kurz‘ Wechsel vom Bundeskanzler zum Unternehmer und dessen Engagement beim Cybersicherheitsunternehmen Dream Security. Die Firma bietet Sicherheitslösungen für Staaten an und geriet durch ihre Geschäftskontakte ins Visier des Satirikers.
Besonders thematisiert wurde Kurz‘ Geschäftspartner Shalev Hulio, Mitgründer der israelischen NSO Group, die hinter der Spionagesoftware Pegasus steht. Auch Verbindungen zu Investoren aus dem Umfeld des US-Milliardärs Peter Thiel sowie die politischen Altlasten des früheren Kanzlers, darunter die Ermittlungen wegen mutmaßlicher Korruption, waren Gegenstand der Sendung.
Die zentrale Frage Böhmermanns: Wie transparent und unbedenklich ist es, wenn private Unternehmen mit solchen Verbindungen sensible Aufgaben im Bereich der staatlichen Cybersicherheit übernehmen?
Böhmermanns Sendung vor dem Aus
Oft wird Kurz in der Sendung aber nicht mehr Platz finden: Das „ZDF Magazin Royale“ endet mit Jahresende. ZDF-Intendant Norbert Himmler sagte der „Zeit“, das Format habe sich abgeschliffen und sei „vielleicht am Ende zu fanatisch“ geworden.
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