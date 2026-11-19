Die Universität Zürich bestätigte die Vorfälle dem Medium gegenüber. Rund zehn Minuten vor dem Ende sei es während der Fragerunde zu einer weiteren Unterbrechung gekommen. Eine beteiligte Person sei aus dem Hörsaal begleitet worden. Weil sie sich geweigert habe, ihre Identität bekannt zu geben, sei die Polizei zur Feststellung der Personalien hinzugezogen worden.