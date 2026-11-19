Mikaela Shiffrin bereitet sich derzeit intensiv auf die Rennen in Nordamerika vor – und kämpft dabei gegen eine Erkältung. Die Ski-Queen lässt auch den Slalom in Gurgl aus – wenngleich sich ihre große Konkurrentin Emma Aicher schon früh in eindrucksvoller Form befindet. Doch der Fokus der US-Amerikanerin liegt nur auf ihrer eigenen Leistung – und auf ihrem Verlobten, den sie aus der Ferne Kraft spendet. Ein Video des Traumpaars begeistert die Fans.
Auf Instagram teilt Shiffrin Eindrücke von ihrem Training in Copper Mountain. Dort bereitet sich die 31-Jährige auf die folgenden Nordamerika-Rennen im Ski-Weltcup vor. „Es gibt nichts Schöneres, als zu Hause zu trainieren und tatsächlich in meinem eigenen Bett schlafen zu können (auch wenn ich um 4:20 Uhr aufstehen musste, um zum Berg zu kommen, und ich gerade mit einer Erkältung zu kämpfen habe)“, lässt sie wissen.
Während Aicher im Ski-Zirkus für Furore sorgt, bleibt Shiffrin ihrer angekündigten Linie treu und lässt nach Levi auch den Slalom in Gurgl aus. Dort will sich die US-Amerikanerin eindrucksvoll zurückmelden: „Jetzt geht es bergauf, auch wenn das Training auf über 3000 Metern Höhe, wenn man krank ist, nicht gerade ideal ist.“
„Verschiedene Orte, verschiedene Termine“
Dennoch zeigt sich Shiffrin „dankbar“ für die Trainingswochen in der Heimat. Und findet am frühmorgendlichen Weg immer wieder auch Zeit für einen speziellen Anruf. Da meldet sich die US-Amerikanerin nämlich bei ihrem Verlobten Aleksander Aamodt Kilde.
Einen dieser Calls hält die Slalom-Queen auch auf Instagram fest. „Verschiedene Orte und verschiedene Termine in dieser Saison, aber wir finden immer Zeit, um Guten Morgen zu sagen (und tschüss... tschüss... tschüss)“, schreibt sie zum Video.
Darin wünscht sie Kilde auch „viel Kraft“ für die anstehende Physio. Das Ski-Traumpaar sorgt damit bei den Fans für Begeisterung, die den Umgang der beiden miteinander feiern. Zudem kündigt Shiffrin an, dass es noch eine Fortsetzung des Videos geben wird: „Teil 1 von 2, also bleibt dran ...“, lässt sie ihre Follower wissen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.