Auf Instagram teilt Shiffrin Eindrücke von ihrem Training in Copper Mountain. Dort bereitet sich die 31-Jährige auf die folgenden Nordamerika-Rennen im Ski-Weltcup vor. „Es gibt nichts Schöneres, als zu Hause zu trainieren und tatsächlich in meinem eigenen Bett schlafen zu können (auch wenn ich um 4:20 Uhr aufstehen musste, um zum Berg zu kommen, und ich gerade mit einer Erkältung zu kämpfen habe)“, lässt sie wissen.